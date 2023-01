Milan, morto Patrizio Billio: stroncato da un infarto sul campo da padel a 48 anni

Patrizio Billio, ex calciatore cresciuto nel settore giovanile del Milan dove dal 2011 allenava le giovanili nella scuola calcio rossonera in Kuwait, è deceduto nella serata di lunedì 23 gennaio a soli 48 anni.

Patrizio Billio deceduto a causa di un arresto cardiaco

Per Billio è stato fatale un malore improvviso. A stroncarlo è stato infatti un infarto verificatosi mentre stava disputando una partita di Padel a livello amatoriale.

Nato a Musano di Trevignano, in provincia di Treviso, nel 1974, da calciatore ha giocato da trequartista.

In Italia ha vestito la maglia del Ravenna, del Verona e del Livorno. Ha anche raccolto tre presenze in Premier League, giocando per il Crystal Palace.

La nota del Milan

Poche ore dopo il decesso, il Milan stesso ha confermato la drammatica notizia dedicando un comunicato all’allenatore.

“Ieri – si legge nella nota – ci ha prematuramente lasciato Patrizio Billio, cresciuto nel nostro Settore Giovanile e dal 2011 allenatore della nostra Scuola Calcio in Kuwait. Tutta la famiglia rossonera si stringe al dolore dei suoi cari. Riposa in pace, Patrizio”.

La nota del Crystal Palace

Ad esprimere cordoglio è stato anche il Crystal Palace che lo ha ricordato attraverso una nota ufficiale postata sui canali social: “Siamo addolorati nell’apprendere della scomparsa dell’ex centrocampista Patrizio Billio, deceduto all’età di 48 anni. Cresciuto nel settore giovanile dell’AC Milan, Billio è entrato a far parte del Crystal Palace nel 1997. I pensieri di tutti al club in questo momento sono per la famiglia di Patrizio”.

Billio e il legame con il Milan

Billio era stato tesserato dal Milan giovanissimo. La società rossonera lo cedette poi al Ravenna. Tuttavia il legame con il ‘Diavolo’ è sempre stato forte. E infatti Billio tornò al Milan dopo aver appeso gli scarpini al chiodo: fu chiamato come allenatore delle giovanili ed diresse una scuola calcio Milan in Kuwait dalla stagione 2011-2012.

Laureato in Scienze Motorie con indirizzo Sports Management all’Università Cattolica di Milano, si era poi impegnato nella pianificazione del Milan Summer Camp (con sede a Cortina d’Ampezzo) insieme a Pietro Vierchowod.