Meteo, le previsioni della settimana: in arrivo gelo e neve anche a bassa quota

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Aria (fredda) di inverno in vista del Natale: le previsioni del meteo per la settimana che va dal 12 al 16 dicembre riportano nuove perturbazioni e temperature a picco. Sono date per certe nevicate anche a bassa quota: le zone interessate.

Le previsioni del meteo della settimana

Stando agli esperti di 3Bmeteo, quella che inizia sarà una settimana all’insegna del gran freddo e della neve. Si inizia oggi con un lunedì particolarmente ghiacciato soprattutto sulle aree delle regioni settentrionali.

Nel Nordovest sono previste temperature tendenti al gelo e fitti banchi di nebbia che potrebbero persistere anche durante le ore del giorno. Sole sul Nordest e perturbazioni che riguardano solo Calabria e Sicilia.

Fonte foto: ANSA Meteo, dal 12 al 16 dicembre in arrivo tre vortici e nevicate in pianure

Freddo, quindi, ma in un contesto tutto sommato tranquillo destinato tuttavia a cambiare già a partire dalla giornata di martedì 13 dicembre, quando è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione che imbiancherà le strade italiane.

In arrivo nevicate in bassa quota

Inizialmente il fenomeno sarà più attivo nelle regioni del Centro-Sud, dove sono attese abbondanti piogge. Ad essere interessate dalla prima perturbazione in arrivo saranno però anche le zone centrali della Valpadana, dove ci si aspetta nevicate anche in pianura.

Nel dettaglio, la neve è prevista soprattutto nel basso Piemonte, Lombardia ed Emilia. Strade bianche in città come Pavia, Cremona, Mantova, Alessandria, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna.

Per gli esperti, non sarà molta la neve a cadere: giusto una leggera spolverata che per 3Bmeteo sarà “più coreografica che sostanziale”.

Altri due vortici verso l’Italia

Quello di martedì 13 dicembre non sarà l’unico vortice in arrivo sul Belpaese questa settimana. Il secondo in entrata mercoledì mattina dalla Sardegna seguirà la stessa traiettoria del primo e porterà piogge e temporali nell regioni centro meridionali. Prevista poca neve al Nord, a quote più alte.

Quindi, da giovedì ecco il terzo vortice figlio del ciclone atlantico Efrain in arrivo sull’Europa occidentale. In questo caso si evolverà verso le regioni settentrionali e per questo il maltempo interesserà prevalentemente il Centro Nord.

Solo venerdì gli strascichi di questo vortice si sposteranno verso Sud. Previsti fenomeni intensi e di nuovo nevosi a bassa quota, ma per lo più si tratterà di pioggia. Attesi anche venti forti dai quadranti meridionali e possibile acqua alta a Venezia.