Meteo, le previsioni dell'ultima settimana dell'anno: Italia divisa tra piogge sparse e cielo sereno

Continua fino a Capodanno, almeno al Sud, l’ondata di sole e caldo di Natale. Al Centro e al Nord gli ultimi giorni dell’anno potrebbero portare deboli piogge e molte nubi, ma il 2022 saluterà gli italiani con le temperature ben oltre la media stagionale e il cielo sereno.

Le previsioni del meteo di martedì 27 dicembre

Archiviate le feste natalizie all’insegna del bel tempo, tornano le nuvole sulle regioni del Nord. Per il 27 dicembre sono previste deboli precipitazioni notturne su Liguria e le aree alpine confinali, con neve intorno ai 2 mila metri e nebbia sulla Pianura Padana orientale e le coste adriatiche.

Deboli piogge anche sulla Toscana. Nubi in Sardegna e nelle regioni del Centro della Penisola, con locali banchi di nebbia. Dal pomeriggio aumenta la possibilità di precipitazioni locali o isolate nelle Marche e in Abruzzo.

Al Sud e in Sicilia il cielo dovrebbe rimanere sereno o poco nuvoloso, velato solo in Campania e Puglia, con nebbia in pianura e nelle valli.

Minime in diminuzione nella Sardegna Occidentale e sulle Alpi, in aumento in tutta l’Italia Meridionale. Massime in aumento al Nord e in calo su Sardegna, Romagna e settore alpino.

Le previsioni del meteo di mercoledì 28 dicembre

Ancora molte nuvole al Nord, con piogge su Liguria ed Emilia Romagna, nebbia in pianura e sul litorale adriatico. Deboli rovesci anche su Toscana e Marche. Cielo parzialmente coperto e foschia su tutto il Centro e il Sud, sereno sulle isole maggiori.

Le previsioni del meteo di giovedì 29 dicembre

Nuvolosità irregolare su tutto il Nord e il centro, con piogge isolate sulla Toscana, sulla Liguria e sull’Emilia Romagna, in estensione durante il pomeriggio e la sera anche al Piemonte, alla Lombardia, al Veneto, al Friuli Venezia Giulia e alle Valle D’Aosta.

Ancora cielo sereno in Sicilia e Sardegna, con nubi in aumento su quest’ultima. Sereno o poco nuvoloso sul resto del Centro e del Sud, con nubi sparse durante la mattinata e in tarda serata.

Le previsioni del meteo di venerdì 30 dicembre

L’anno dovrebbe finire con un po’ di pioggia sulle regioni del Nord, in particolare sulla Liguria di Levante, sull’Emilia Romagna, sul Sud della Lombardia, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia e i settori occidentali della Valle D’Aosta e settentrionali del Piemonte.

Fenomeni localizzati o isolati anche sulle regioni del Centro, sulla Sardegna Occidentale, sulla Toscana, sulle Marche, sull’Umbria, sul Lazio e la Campania. Cielo ancora sereno sulla Sicilia e le altre regioni del Sud.

Le previsioni del meteo di sabato 31 dicembre

Per la giornata di sabato sono previste precipitazioni sparse al Nord, su Piemonte, Valle D’Aosta, Alto Adige, Liguria e Toscana, e molte nubi al Centro, in particolare sul versante tirrenico, e fino alla Campania.

Tempo sereno sulle isole maggiori e tutte le regioni del Sud, salvo locali addensamenti fino alla tarda mattinata. I festeggiamenti di Capodanno dunque non saranno a rischio.