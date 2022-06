Meteo, in arrivo grandinate e nubifragi: instabilità in aumento, le regioni a rischio

Previsti rovesci, temporali e grandinate nelle prossime ore in alcune zone d’Italia. Al Nordest in mattinata, ci sono stati nubifragi forti sul Friuli VG che sono andati ad attenuarsi; ampie schiarite invece al Nordovest per tutta la giornata. Nel pomeriggio, come riferisce 3bMeteo nuovi rovesci e qualche temporale si estenderanno verso ovest coinvolgendo est Lombardia, Veneto, Emilia centro-orientale e Romagna, più frequenti su Friuli VG e coste adriatiche, in graduale attenuazione in serata.

Instabilità diffusa e calo delle temperature

Ci sarà anche un’instabilità diffusa su Appennino e regioni adriatiche con temporali forti su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e alta Puglia. Si attendono anche grandinate con possibili nubifragi e colpi di vento, tra pomeriggio e sera anche sul Salento.

Qualche rovescio o temporale in sconfinamento in giornata sul versante tirrenico, tra Toscana e Campania, fino a Basilicata e Calabria tirrenica in tarda serata. Tempo soleggiato e asciutto sulle isole maggiori.

Fonte foto: ANSA Temperature in calo grazie al flusso di correnti più fresche in discesa dal Nord Europa. Le correnti hanno raggiunto il Mediterraneo centrale, indebolendo l’anticiclone africano che ha caratterizzato gli ultimi giorni ed alimentando un fronte in azione su parte d’Italia con instabilità anche marcata.

Grandine le Lazio

Intorno a mezzogiorno, i temporali che si sono formati in mattinata sulle zone interne del Lazio, si sono manifestati intensamente e sono stati accompagnati da grandine, seppur sparsi a macchia di leopardo.

Nei dintorni di Roma sono stati segnalati accumuli pluviometrici fino a 20mm in poche decine di minuti e ingenti accumuli di grandine a Civitella San Paolo, nei pressi di Fiano Romano.

Nubifragio a Cosenza

Anche la Calabria tirrenica in tarda mattinata è stata investita da un’ondata di maltempo. Un poderoso nubifragio accompagnato da grandine e raffiche di vento ha colpito il Cosentino costringendo i Vigili del Fuoco a numerosi interventi. I pluviometri della zona hanno raccolto in poche decine di minuti oltre 60mm di acqua.