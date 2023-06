Maltempo e grandine in diverse aree d'Italia: le zone più colpite

Maltempo in diverse zone d’Italia lungo la giornata di sabato 10 giugno. Alcune zone sono state colpite anche da grandinate che hanno paralizzato il traffico.

Grandine in Friuli

Un violento nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio di sabato 10 sul Friuli, in particolare nel territorio compreso tra Palmanova e Latisana.

Il tratto di autostrada A4 ha visto il traffico andare in tilt in entrambe le direzioni. Due cellule temporalesche, che si sono formate in territorio sloveno, si sono poi dirette verso ovest, raggiungendo Portogruaro e Nimis, aumentando continuamente la propria intensità.

Sono state segnalate anche violente grandinate a Palmanova e tra San Giorgio e Latisana. Gli esperti consigliano in caso di violenta pioggia o grandine di non fermarsi in mezzo alla carreggiata sotto i ponti.

Nubifragi e grandine in Salento e a Taranto

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta nella tarda mattinata del 10 giugno sull’area settentrionale del Salento, in provincia di Lecce. Traffico paralizzato nelle principali arterie, con auto in panne.

A San Pancrazio Salentino sono caduti 43mm di pioggia e la temperatura è crollata a +18/+19°C in pieno giorno dopo aver raggiunto i +28/+29°C nel corso della mattinata.

Ancora più difficile la situazione a Massafra (Taranto), dove sono caduti 55mm di pioggia. I forti temporali sono arrivati da ovest e hanno determinato forti grandinate.

Le previsioni per domenica

La domenica dovrebbe trascorrere all’insegna di un contesto meteo meno turbolento. Il tutto accompagnato da un’atmosfera decisamente più calda con temperature che potrebbero anche salire oltra la media del periodo.

Già dal mattino il sole riuscirà ad imporsi su gran parte del Paese fatta eccezione per i rilievi del Sud e parte del Centro dove nubi minacciose potranno provocare alcuni rovesci anche a sfondo temporalesco come ad esempio sui monti di Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata.

Nel pomeriggio, mentre il sole riuscirà a mantenere il dominio su gran parte delle pianure, ecco che una moderata attività temporalesca inizierà a farsi evidente anche sui rilievi del Nord e solo sulle estreme zone del Nordovest qualche isolato temporale potrà spingersi verso le limitrofe aree pianeggianti.