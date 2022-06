Lista putiniani d'Italia, c'è la svolta: sarà pubblicato il Bollettino sulla disinformazione, cosa contiene

Da giorni tiene banco il dibattito sulla rete di presunti filo-putiniani pubblicata in un articolo del Corriere della sera, che ha aperto la strada a risvolti potenzialmente controversi in tema di sicurezza, al pari delle liste di proscrizione. In risposta alla valanga di polemiche che si sono sollevate sul documento, l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli ha desecretato il Bollettino sulla disinformazione.

Bollettino sulla disinformazione, la conferenza stampa

Nel pomeriggio di venerdì 10 giugno si è tenuta una conferenza stampa convocata da Palazzo Chigi, in cui è stato desecretato il documento.

Nel corso della diretta, l’Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli ha precisato che “non esiste un Grande Fratello, una Spectre in Italia: nessuno vuole investigare sulle opinioni delle persone”.

In merito alle accuse di dossieraggio, Gabrielli ha affermato: “Si riesumano tempi e circostanze che ci eravamo lasciati alle spalle”.

L’ex capo della polizia ha poi dichiarato che il fatto che un documento classificato sia stato divulgato “è una cosa gravissima, e nulla rimarrà impunito“.

Gabrielli annuncia che sarà declassificato il Bollettino sulla disinformazione

In mattinata, l’ex capo della polizia e attuale Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, come riporta l’Ansa, aveva dichiarato che “il perdurare di una campagna diffamatoria circa una presunta attività di dossieraggio da parte della comunità di intelligence (in realtà inesistente), mi ha convinto a chiedere al Dis di declassificare il tanto evocato ed equivocato Bollettino sulla disinformazione”.

Proprio questo documento costituisce la base su cui sarebbe stato costruito l’articolo del Corriere della sera che ha poi alimentato le polemiche sulla presunta limitazione della libertà di parola.

Fonte foto: ANSA L’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli

Gabrielli ha sottolineato che, con questo gesto, spera di mettere a tacere “ogni infamante sospetto sull’attività dell’intelligence nazionale”.

Cos’è c’è scritto nel Bollettino sulla disinformazione

Ma cosa contiene questo famigerato Bollettino sulla disinformazione? Lo stesso Gabrielli ha precisato che il documento è frutto del lavoro di uno specifico team creato nel 2019 e coordinato dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui “è dato conto in tutte le relazioni periodiche al Parlamento”.

Il funzionario ha inoltre specificato che nel dossier è presente un’analisi del fenomeno sulla base di fonti aperte, e non è frutto di un’attività di intelligence.