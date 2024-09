Sangiuliano e il contrattacco di Maria Rosaria Boccia: nella notte postate le mail del ministero e un audio

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, nel pomeriggio di martedì 2 settembre, ha avuto un faccia a faccia con la premier Giorgia Meloni per dare chiarimenti sull’incandescente questione legata ai suoi rapporti con la dottoressa Maria Rosaria Boccia la quale, poche ore dopo, in piena notte, ha pubblicato su Instagram una mail a lei indirizzata dal Gabinetto della Cultura e un audio.

Maria Rosaria Boccia, la versione del ministro Sangiuliano

“Sono stato a colloquio con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per ribadire la verità delle mie affermazioni: mai un euro del ministero, neanche per un caffè, è stato impiegato per viaggi e soggiorni della dottoressa Maria Rosaria Boccia che, rispetto all’organizzazione del G7 Cultura, non ha mai avuto accesso a documenti di natura riservata”. Così Sangiuliano dopo il vertice a Palazzo Chigi.

Boccia pubblica la mail del ministero: “Contatti per la nomina come consigliera”

Qualche ora dopo, di notte, la contromossa di Maria Rosaria Boccia. Su Instagram, a proposito della polemica sulla sua presunta nomina a consigliere del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per i Grandi eventi, ha fatto apparire un post con allegata una mail risalente al 10 luglio. A spedirla il Gabinetto della Cultura.

“Gentilissima dottoressa Boccia – si legge -, dando seguito a quanto anticipato per le vie brevi poco fa, le allego i contatti miei e del mio collega per qualsiasi esigenza legata alla sua nomina quale Consigliere del ministro “per i grandi eventi””.

Oltre alla mail, Boccia ha reso pubblico anche l’audio di una telefonata avuta con lo stesso funzionario menzionato nel carteggio digitale.

Gli altri documenti divulgati da Maria Rosaria Boccia

Inoltre, tra le sue storie Instagram, la 41enne ha divulgato anche i documenti condivisi, comprese le carte d’imbarco per due voli aerei, intestati a lei e a Sangiuliano, sempre inviatile dal ministero.

Infine, in un’altra storia Instagram, ha pubblicato il programma della cerimonia di consegna delle chiavi di Pompei del 23 luglio.

Evidentemente la mossa di Maria Rosaria Boccia è finalizzata a confermare la propria versione dei fatti e a smentire quella fornita dal ministro.

Sangiuliano non ha negato che ci fosse la possibilità della nomina della 41enne, ma ha spiegato che era stata bloccata prima della firma finale, per possibili “conflitti di interesse”.