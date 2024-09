Gennaro Sangiuliano da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi per un'ora e mezza: rischio dimissioni per il ministro

Cosa ha detto a Giorgia Meloni

All’uscita da Palazzo Chigi, Gennaro Sangiuliano ha mantenuto il silenzio con i giornalisti, ma poco dopo ha rilasciato una dichiarazione in cui ha ribadito la sua posizione. “Ho ribadito la verità delle mie affermazioni contenute nella lettera inviata questa mattina“, ha dichiarato il ministro della Cultura.

“Mai un euro del ministero, neanche per un caffè, è stato impiegato per viaggi e soggiorni della dottoressa Maria Rosaria Boccia che, rispetto all’organizzazione del G7 Cultura, non ha mai avuto accesso a documenti di natura riservata”.

Boccia ha replicato, rispondendo alle dichiarazioni del ministro e smentendo anche la presidente del Consiglio Meloni attraverso un post sui social, quasi in diretta rispetto alle parole della premier.

Cosa ha scritto Boccia su Instagram

In un post della giornata del 2 settembre, Maria Rosaria Boccia risponde e smentisce le dichiarazioni ufficiali di Sangiuliano. Lo fa pubblicando, con censura, una foto del documento della “riunione dei ministri della Cultura del G7 – Napoli, 19-21 settembre 2024”.

In una seconda foto, anche questa censurata, si legge “Sessioni di lavoro (4 sessioni da 1 ora ciascuna). Nelle storie aggiunge un “ricapitoliamo” e scrive che anche la questione della mancata nomina non ha senso, perché nessuno gli ha comunicato diversamente.

Poi ripete: “Quindi non abbiamo mai fatto riunioni operative? Non abbiamo mai fatto sopralluoghi? Non ci siamo mai scambiati informazioni?“. E infine: “Io non ho mai pagato nulla. Mi è sempre stato detto che il ministero rimborsava le spese”.