La Corea del Nord conferma alle Nazioni Unite di aver arrestato un soldato americano

Arrestato in Corea del Nord. Pyongyang ha confermato alle Nazioni Unite di avere in custodia il soldato americano Travis King, che il 18 luglio aveva attraversato il confine e di cui si erano perse le tracce.

La conferma della Corea del Nord

Dopo settimane di incertezza, arriva la conferma. Su richiesta inoltrata dagli Stati Uniti, la Corea del Nord ha confermato al comando delle Nazioni Unite di avere in custodia un soldato americano.

Si tratta di Travis King, 23 anni, che il 18 luglio scorso aveva attraversato il confine fissato sul 38° parallelo ed era entrato nel territorio della Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Fonte foto: ANSA Il check point di Panmunjom che divide le due Coree, vicino a dove Travis King si è introdotto in Corea del Nord

L’ONU ha inoltre annunciato che non fornirà dettagli ulteriori riguardo la risposta che Pyongyang ha dato, per non intralciare il ritorno in patria del soldato.

Chi è il soldato arrestato

Travis Scott è un militare americano di 23 anni. Inquadrato nella seconda classe, si era ritrovato in carcere in Corea del Sud dopo essere stato coinvolto in una rissa tra ubriachi in un locale di Seul.

Era tornato in libertà il 10 luglio ma era accusato di aggressione. Avrebbe dovuto far ritorno negli Stati Uniti per sottoporsi ad un’udienza disciplinare dell’esercito riguardo il suo comportamento.

All’aeroporto però sarebbe fuggito subito dopo i controlli di sicurezza e da quel momento la sua scorta ne avrebbe perso le tracce. Quando l’esercito degli Stati Uniti ha avuto nuovamente notizie di lui, si trovava già in mano alle autorità della Corea del Nord.

Come è riuscito ad attraversare il confine

Pochi giorni dopo, Travis King riappare in un tour guidato della zona demilitarizzata e del check point della Joint Security Area di Panmunjom, il famoso confine tra le due coree.

Nonostante il nome, questa è una delle zone più sorvegliate militarmente al mondo, con chilometri di campi minati e filo spinato a dividere i due Stati.

Lasciato il gruppo turistico, King avrebbe attraversato il confine verso la Corea del Nord in maniera illegale. Qui sarebbe quindi stato fermato, anche se la dinamica della sua fuga non è ancora del tutto chiara.