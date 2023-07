Soldato Usa supera il confine e viene arrestato in Corea del Nord: sparito nel "luogo più spaventoso al mondo"

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un soldato americano si è reso protagonista di un enigmatico incidente sulla linea di confine tra le due Coree. Attraversando la Linea di Demarcazione Militare, l’uomo è stato catturato dalle forze nordcoreane, scatenando speculazioni riguardo a una possibile diserzione o, in alternativa, un incredibile errore che rischia di generare un incidente diplomatico internazionale.

Arrestato al confine

L’incidente è avvenuto a Panmunjom, località chesi trova al 38° Parallelo, ovvero nel cuore della Demilitarized Zone (DMZ).

Il Comando delle Nazioni unite ha parlato, nel comunicato ufficiale, di un “cittadino americano” che, durante un tour di orientamento nella Joint Security Area (JSA), ha oltrepassato senza autorizzazione la Military Demarcation Line, adentrando nella Repubblica Democratica Popolare di Corea, comunemente nota come Corea del Nord.

Fonte foto: ANSA La zona di Panmunjom è stata definita dall’ex presidente Usa Bill Clinton “il luogo più spaventoso del mondo”

Il Comando, presente nella zona dal 1953 per garantire una tregua tra le due parti, ha informato che il soggetto è stato preso in custodia dai nordcoreani. L’uomo avrebbe avviato un dialogo con l’esercito della Corea del Nord per risolvere l’incidente, sottintendendo che si sia trattato di un errore.

Diserzione o errore

Secondo il giornale di Seul, il Dong-a Ilbo, un protagonista della vicenda è un uomo identificato come Travis King, soldato semplice della US Army, coinvolto in un caso di presunta diserzione.

Una testimone svedese di nome Mikaela Johansson, partecipante dello stesso tour, ha affermato invece che l’uomo ha improvvisamente iniziato a correre attraverso la linea di demarcazione verso il Nord. L’incidente avrebbe scatenato il panico tra le persone presenti.

Panmunjom è un luogo dove ogni passo deve essere attentamente pianificato e autorizzato, poiché ogni gesto non concordato può essere scambiato per una provocazione. Il controllo e la sicurezza attorno all’area sono rigorosi, ed è sorprendente che un errore possa essere avvenuto.

L’importanza di Panmunjom

Panmunjom è una località di grande rilevanza geopolitica, situata nel centro della striscia di confine che attraversa la penisola coreana.

Contrariamente al nome, la Zona Demilitarizzata è caratterizzata dalla più alta concentrazione di soldati, armi, trappole antiuomo e mine al mondo.

Nella parte sud di Panmunjom è possibile visitare il cosiddetto villaggio, ma ciò richiede precauzioni estreme e il rispetto di rigide regole. Il presidente Bill Clinton, nel 1993, definì Panmunjom come “il luogo più spaventoso del mondo“, confermando l’atmosfera tesa e carica di storia che caratterizza l’area.

La minaccia nucleare

Soltanto alcuni giorni fa, la Corea del Nord ha lanciato l’ennesimo missile balistico a lungo raggio in direzione del Mar del Giappone, suscitando grande preoccupazione tra i Paesi limitrofi.

Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha dato istruzioni per raccogliere tutte le informazioni possibili sul lancio e mantenere un alto livello di allerta. Il missile è il dodicesimo lanciato dalla Corea del Nord nel 2023 e fa seguito a tensioni già elevate con Stati Uniti e Corea del Sud in merito alle minacce di una guerra nucleare.