L'ex leader del M5S Luigi Di Maio torna in politica? La sua risposta svela cosa farà in futuro

Luigi Di Maio tornerà in politica? L’ex leader del Movimento 5 Stelle ha parlato del suo futuro intervenendo al convegno “Le logiche mafiose in Italia e nel mondo”, presso il Circolo Canottieri Lazio di Roma.

L’ex ministro ha spiegato che al momento ha altri progetti professionali a cui dedicarsi e che quindi un suo rientro sulla scena politica italiana non è in programma.

Luigi Di Maio: “Ritorno in politica? Mi sto dedicando a una nuova vita”

“Torno in politica? Mi sto dedicando a una nuova vita, anzi, avete un ottimo Ministro degli Esteri che fa il suo lavoro e porta avanti l’onore e il valore dell’Italia in tutto il mondo. Lo sostengo pienamente nel lavoro che fa”, ha dichiarato, in riferimento al suo successore Antonio Tajani (Forza Italia).

Fonte foto: ANSA Luigi Di Maio, ex leader del Movimento 5 Stelle

“La mia vita in questo momento procede su altri versanti e, vi posso assicurare, c’è vita oltre e non è neanche male”, ha aggiunto Di Maio, chiudendo definitivamente a un suo imminente ritorno in politica.

Di Maio a Berlino per omaggiare l’amico Heiko Josef Maas

Al momento Di Maio si trova a Berlino “perché un amico, l’ex ministro degli Esteri Heiko Josef Maas del governo Merkel, viene insignito dalla Repubblica Italiana del titolo di Commendatore”.

“Maas è stato uno di quegli amici dell’Italia con cui abbiamo collaborato in questi anni”, ha concluso l’ex Ministro degli Esteri.

Di Maio: la fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle e la deludente esperienza con Impegno Civico

Di Maio, dopo essere uscito dal M5s, ha fondato Impegno Civico assieme a Bruno Tabacci. Il partito, presentatosi alle elezioni politiche del 2022, ha ottenuto un risultato deludente, attestandosi allo 0,6% dei voti alla Camera e lo 0,56 al Senato.