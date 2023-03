L'amministratore di condominio non paga le bollette a Casale Monferrato: sparito con un milione di euro

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Pensavano di aver pagato le bollette, attraverso il loro amministratore di condominio. Quei soldi invece, almeno un milione di euro, sono spariti assieme all’amministratore, che con il suo studio si occupava di circa 80 condomini. Accade a Casale Monferrato (Alessandria), dove i truffati, circa seimila persone, si sono ritrovati in una maxi assemblea in piazza per decidere il da farsi.

L’amministratore sparisce con i soldi dei condomini

Come riporta La Stampa, il protagonista della vicenda è il titolare di uno studio di amministrazione condominiale di Casale Monferrato. Lo studio segue una ottantina di condomini nella cittadina tra le campagne della provincia di Alessandria, per un totale di circa 1.600 famiglie.

Nelle scorse settimane i condomini hanno scoperto un maxi buco nelle casse condominiali: l’uomo si sarebbe intascato i soldi che le varie famiglie avevano versato per pagare le bollette condominiali.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Sparito un milione di euro

Soldi che si sono volatilizzati, a quanto pare assieme all’amministratore: di lui nessuna traccia, si sospetta che sia scappato all’estero con il maltolto a circa seimila famiglie.

Secondo quanto riporta La Stampa, dalle casse condominiali manca circa un milione di euro, soldi che i condomini avevano versato per pagare le bollette: 285 mila euro per l’acqua, 581 mila per il gas e 90 mila per teleriscaldamento.

Soldi che l’amministratore avrebbe dovuto versare alle società partecipate dal Comune, alle quali invece non è arrivato nulla. Bollette insolute che devono ora essere saldate. Un problema non da poco per le famiglie raggirate, alle prese con la prospettiva di dover pagare una seconda volta.

I condomini truffati in assemblea

Così nei giorni scorsi si è tenuta in piazza a Casale Monferrato una maxi assemblea pubblica con i condomini truffati, alla presenza del sindaco Federico Riboldi, per decidere come muoversi.

“Appena emersa la vicenda il Comune si è mosso per capire l’entità degli insoluti e studiare le azioni da parte delle aziende per mitigare il danno”, ha affermato il sindaco su Facebook.

Riboldi ha spiegato che le partecipate si sono attivate per aprire “uno sportello dedicato per ricostruire la situazione di ogni singolo palazzo, in collaborazione con i nuovi amministratori nominati, azzerare le spese legali e comprendere, ove sia necessario, la tipologia di rateazione da applicare”.