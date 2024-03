Israele all'Eurovision con la canzone Hurricane dopo l'esclusione di October Rain per il testo sul 7 ottobre

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Alla fine Israele è stata ammessa all’Eurovision Song Contest che si terrà a Malmö, in Svezia. Dopo l’esclusione di October Rain per i suoi presunti riferimenti alla guerra in corso a Gaza, Israele ha presentato una nuova canzone che ha la stessa melodia ma un testo e un titolo, Hurricane, diversi.

Israele all’Eurovision con la canzone Hurricane

Israele ha presentato una nuova canzone all’Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all’11 maggio a Malmö, in Svezia.

L’European Broadcasting Union (Ebu), l’ente che organizza il più importante e seguito contest musicale a livello europeo, ha ammesso la canzone presentata da Israele e che sarà cantata da Eden Golan.

La canzone ammessa si chiama Hurricane (uragano in italiano), ha la stessa melodia di October Rain ma un testo diverso, che non è stato ancona reso noto.

L’esclusione della canzone October Rain

Per settimane sono andate avanti le polemiche sul testo di October Rain, la canzone che la israeliana Eden Golan voleva portare all’Eurovision Song Contest, per i suoi presunti riferimenti alla guerra in corso nella Striscia di Gaza.

Sia il titolo (pioggia d’ottobre in italiano) che il testo del brano sembravano alludere alla guerra di Israele a Gaza e alle vittime degli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre scorso.

Per questo l’Ebu ha deciso di scartare la canzone, in quanto violerebbe le regole sulla neutralità politica dell’Eurovision.

Inizialmente la rete televisiva pubblica di Israele, Kan, aveva detto che il testo del brano non sarebbe stato cambiato.

Era poi intervenuto il presidente israeliano Isaac Herzog che aveva invitato gli autori a fare le “modifiche necessarie” affinché Israele potesse partecipare al concorso. È nata così la canzone Hurricane, stessa melodia ma testo e titolo diverso.

Chi è Eden Golan

Eden Golan, classe 2003, è una cantante israeliana con cittadinanza russa. Nata a Kfar Saba da genitori ebrei immigrati dall’Unione Sovietica, si è successivamente stabilita a Mosca con la famiglia all’età di 6 anni a causa del lavoro del padre.

Dopo 13 anni di permanenza in Russia, condizionata soprattutto delle frequenti manifestazioni antisemite nel paese, la famiglia decide di tornare a stabilirsi nuovamente in Israele.

Nel 2015 partecipa a Junior EuroSong, il processo di selezione del rappresentante russo al Junior Eurovision Song Contest, dove presenta il brano “Sčast’e” e si classifica quinta. Sale alla ribalta nel 2018, prendendo parte alla quinta edizione della versione russa di The Voice Kids.

Nel 2023, dopo essere tornata a vivere in Israele, partecipa alle audizioni per il talent show HaKokhav HaBa L’Eurovizion, che funge da selezione del rappresentante israeliano per l’Eurovision Song Contest. Il 6 febbraio 2024 viene proclamata vincitrice.