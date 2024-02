Loredana Bertè seconda a "Una voce per San Marino" non va all'Eurovision: vincono i Megara, decimi i Jalisse

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Loredana Bertè non sarà all’Eurovision Song Contest dopo essere arrivata solo seconda al festival “Una voce per San Marino” dietro ai Megara. La rocker, reduce da un ottimo risultato a Sanremo 2024 con il brano “Pazza”, aveva accarezzato l’idea di calcare il palco svedese e andare a “dar fastidio” all’ex marito Bjorn Borg. La band metal spagnola sale quindi sul gradino più alto del podio e stacca il biglietto per l’Eurovision, superando diversi artisti internazionali e altre “vecchie glorie” della musica italiana come Marcella Bella e i Jalisse.

Loredana Bertè seconda a San Marino: all’Eurovision vanno i Megara

Con il secondo posto non sarà quindi Loredana Bertè a portare la bandiera di San Marino all’Eurovision Song Contest, la kermesse che si terrà a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. In terza posizione arrivano i La Rua, altra formazione italiana di genere pop-folk.

A “Pazza” è stato preferito il brano dei Megara, mentre la Bertè ottiene comunque due riconoscimenti: il Premio “OGAE ITALY” dal fan club eurovisivo italiano e il Premio della critica dalla stampa sammarinese e internazionale., che va a bissare quindi il premio della critica “Mia Martini” ottenuto al Festival di Sanremo 2024.

Gli italiani in gara al Festival di San Marino

Erano ben cinque i connazionali a tentare di staccare il pass per l’Eurovision Song Contest 2024 attraverso il festival “Una voce per San Marino”.

Oltre a Loredana Bertè e ai già citati La Rua con “Il governo del cuore”, all’attesissima finale hanno partecipato anche Marcella Bella con il brano “Chi siamo davvero”, i Jalisse con la canzone “Il paradiso è qui” (vincitori del Premio “miglior look”) e Pago con “Il protagonista”.

Perché Loredana Bertè voleva andare in Svezia

La serata, presentata da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, è stata ricca di musica e ospiti illustri, tra cui Al Bano, Mogol e Riccardo Cocciante con il Piccolo Coro dell’Antoniano «Mariele Ventre».

Tuttavia i riflettori erano puntati principalmente su Loredana Bertè, non solo per il suo ritorno artistico acclamato, ma anche per la sua partecipazione in dubbio fino all’ultimo momento. Alla fine, la cantante ha deciso di esserci, pensando anche alla possibilità di esibirsi all’Eurovision in Svezia, scherzando sul voler far visita all’ex marito Bjorn Borg.

Già durante il Festival di Sanremo 2024 la Bertè aveva lanciato la boutade, all’indomani della prima serata che la vedeva provvisoriamente in prima posizione nella classifica. In quell’occasione la cantante aveva detto di voler vincere, “così vado a rompere le scatole al mio ex marito Bjorn Borg”, scherzando sul fatto che avrebbe potuto dare fastidio alla stampa scandinava, che la conosce bene grazie al matrimonio fallito con l’ex tennista.