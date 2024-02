Polemiche sul testo della canzone di Israele all'Eurovision "October Rain": perché e cosa dice il regolamento

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Israele non farà retromarcia sulla canzone intitolata “October Rain” che Eden Golan intende portare all’Eurovision Song Contest di Malmo (Svezia) il prossimo maggio. La cantante è stata scelta per rappresentare il suo Paese con un brano (“Pioggia d’ottobre”) che ha un chiaro intento di rievocare l’attacco terroristico compiuto da Hamas lo scorso 7 ottobre 2023 in territorio israeliano. Il regolamento del festival, tuttavia, vieta riferimenti politici nel testo delle canzoni.

“October Rain”, la canzone che Israele vuole portare all’Eurovision

Lo posizione è stata ribadita dall’emittente pubblica israeliana Kan dopo aver appreso che l’European Broadcasting Union (Ebu) sta esaminando il testo per verificare se abbia o meno contenuti politici.

”Il nostro dialogo con l’Ebu prosegue” ha fatto sapere Kan, aggiungendo comunque che la canzone non sarà cambiata. Se tuttavia non dovesse essere approvata, è stato fatto notare, Israele non potrebbe partecipare all’Eurovision.

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della Cultura israeliano Micky Zohar, facendo presente all’Ebu che la canzone “non è politica e non parla della guerra né del conflitto”. Esprime piuttosto sentimenti diffusi nel popolo israeliano, fra cui il desiderio di rinnovamento ”in una situazione fragile di perdite e distruzione”.

Il testo della canzone

Nel frattempo, è stato divulgato il testo completo di “October Rain“.

Il testo è quasi interamente in inglese, eccetto una chiusura in ebraico: “Non mi resta aria per respirare. Non c’è più posto. Non c’è un ‘me’ di giorno in giorno. Tutti sono bambini buoni, uno per uno”.

La canzone dovrà essere presentata agli inizi di marzo con una cerimonia televisiva ufficiale.

Chi è Eden Golan

Eden Golan, classe 2003, è una cantante israeliana con cittadinanza russa. Nata a Kfar Saba da genitori ebrei immigrati dall’Unione Sovietica, si è successivamente stabilita a Mosca con la famiglia all’età di 6 anni a causa del lavoro del padre.

Dopo 13 anni di permanenza in Russia, condizionata soprattutto delle frequenti manifestazioni antisemite nel paese, la famiglia decide di tornare a stabilirsi nuovamente in Israele.

Nel 2015 partecipa a Junior EuroSong, il processo di selezione del rappresentante russo al Junior Eurovision Song Contest, dove presenta il brano “Sčast’e” e si classifica quinta. Sale alla ribalta nel 2018, prendendo parte alla quinta edizione della versione russa di The Voice Kids.

Nel 2023, dopo essere tornata a vivere in Israele, partecipa alle audizioni per il talent show HaKokhav HaBa L’Eurovizion, che funge da selezione del rappresentante israeliano per l’Eurovision Song Contest. Il 6 febbraio 2024 viene proclamata vincitrice.