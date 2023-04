Incidente tra un'auto e un tir sulla tangenziale di Milano: chiuse tre corsie, traffico completamente bloccato

Traffico in tilt e paralizzato sulla tangenziale est di Milano dopo un incidente che ha coinvolto una Fiat Panda e un tir avvenuto tra le uscite Palmanova e Lambrate nel pomeriggio di giovedì 27 aprile.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 15.30

Lo schianto tra la vettura e il mezzo pesante è avvenuto poco dopo le 15.30, come appreso da MilanoToday. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora da chiarie. La polizia stradale sta lavorando al caso per riordinare i tasselli della vicenda, ma secondo una prima ricostruzione sembra che l’automobile si sia ribaltata in seguito all’impatto col tir.

Nessun ferito grave, vigili del fuoco estraggono la ragazza dalla panda

La giovane alla guida dell’utilitaria è rimasta incastrata all’interno della Panda ed ha potuto uscire dalla vettura solo grazia all’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che l’hanno estratta e accompagnata in codice verde al pronto soccorso.

Fonte foto: ANSA

Accompagnato in ospedale per accertamenti anche il conducente del tir.

Circolazione in tilt

Per svolgere le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia stradale sono state chiuse al traffico tre corsie di marcia, in quel tratto si viaggia su un’unica corsia. A causa del sinistro si sono formate lunghe code sia in direzione nord che sud.