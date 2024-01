Incidente per la scrittrice Susanna Tamaro a Roma, braccia e gambe rotte dopo una caduta: "Potevo morire"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

“Vi siete stupiti che non ho scritto niente nel periodo delle feste? Avevo già pensato a un post per il 19 dicembre, compleanno del mio avo Ettore Schmitz – meglio conosciuto come Italo Svevo – ma la notte del 18 ho avuto un bruttissimo incidente“. Torna a parlare sui social, dopo un periodo di assenza forzata, la scrittrice Susanna Tamaro.

L’incidente di Susanna Tamaro

L’autrice del romanzo “Va’ dove ti porta il cuore” ha raccontato attraverso un post su Facebook la brutta avventura di cui è stata protagonista pochi giorni prima di Natale.

In una crisi di sonnabulismo, Tamaro è caduta dalle scale della sua casa, fratturandosi braccia e gambe. Questo il motivo, ha spiegato, per il quale è stata assente dai social per qualche giorno, mancando di inviare ai suoi lettori gli auguri per le feste.

Susanna Tamaro posa durante il photocall di "Inedita", alla 16a edizione del Festival Internazionale del Film di Roma

“In una crisi di sonnambulismo ho fatto un piano di scale in volo – ha raccontato -. Che shock quando mi sono svegliata e ho capito che stavo volando senza sapere come atterrare“.

“Avrei potuto morire”

“Eppure – prosegue il post della scrittrice – già quando ero in ambulanza non facevo altro che dirmi: come sono felice, come sono fortunata perché avrei potuto morire o rimanere paralizzata e invece sono ancora viva, pur con un po’ di fratture“.

“La lotta con il dolore mi ha tolto tutte le energie per i pensieri che avrei voluto condividere con voi”, spiega.

“Ma ho pensato anche che se sono ancora qui è anche per il vostro affetto e per le tante cose che ci uniscono. Grazie per i bellissimi messaggi che mi avete mandato!”.

Il post si conclude con un messaggio di ottimismo e di voglia di ripartire: “Presto risorgerò!”.

Chi è Susanna Tamaro

Friulana di nascita, classe 1957, Susanna Tamaro è una nota scrittrice italiana. Dopo aver lavorato per la televisione, realizzando documentari scientifici, si è dedicata alla scrittura e ha pubblicato diversi libri di successo.

Il suo “Va’ dove ti porta il cuore”, romanzo pubblicato nel 1994, è stato un caso editoriale a livello italiano e non solo, diventando anche un film.