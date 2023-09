Il video di Matteo Salvini a Pontida con Marine Le Pen, la leader francese: "Con l'Italia nella stessa lotta"

È stata accolta con un applauso scrosciante Marine Le Pen, la leader francese di Rassemblement National accolta sul palco di Pontida da Matteo Salvini. Marine Le Pen ha preso la parola con una certa difficoltà, sommersa dagli applausi e dai cori dei presenti: “Ma-rine! Ma-rine!”.

Con una mano sul petto nel gesto di ringraziare il pubblico per l’affetto dimostrato, Marine Le Pen ha conquistato il palco scaldato precedentemente dal leader del Carroccio, che ha introdotto la leader francese con queste parole: “Se dobbiamo scegliere tra Macron e Marine Le Pen non ho nessun dubbio: tutta la vita con Marine Le Pen“.

Quindi Le Pen ha preso la parola: “Sono contenta di incontrare Salvini, che avete la fortuna di avere come leader e io come amico. Sono felice di essere a Pontida, un luogo così simbolico, simbolo della resistenza alle influenze esterne”.

In seguito il parallelismo tra Italia e Francia, impegnate “nella stessa lotta” per la libertà e nella difesa dei “nostri porti” con il sogno di ritornare ad un passato in cui “l’Europa intera guardava all’Italia con ammirazione e noi come alleati eravamo orgogliosi di Salvini”.

La giornata a Pontida è continuata con un pranzo amichevole tra i due leader.