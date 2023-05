Il video di Giovanni Storti contro lo spreco è virale: come riutilizzare l'acqua della pasta dopo la cottura

Giovanni Storti è la nuova star dei social. Sui suoi profili Instagram e TikTok, l’attore comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, da indicazioni contro lo spreco da utilizzare tutti i giorni, ma anche consigli di giardinaggio e curiosità sulle piante. I suoi video sono diventati virali in brevissimo tempo.

Il video contro lo spreco

Il video pubblicato dall’attore che ha ricevuto più visualizzazioni è, al momento, quello in cui fornisce dei consigli anti spreco per riutilizzare l’acqua in cui si è fatta cuocere la pasta.

“Mai buttare l’acqua di cottura della pasta” dice il comico, indicando alcune soluzioni alternative per usare l’acqua che, essendo ricca di amidi, sostiene abbia un’azione sgrassante.

Un altro video condiviso sul suo profilo

“Con quest’acqua si possono lavare i piatti, si può fare un pediluvio, si possono cuocere i legumi”, ma anche, aggiunge “bagnare i fiori” solo se l’acqua, però “non è troppo salata”.

Il video, al momento, ha superato i 2,8 milioni di visualizzazioni.

Gli altri video sulla natura

Sul suo profilo Instagram, che conta oltre 600mila followers, Giovanni Storti pubblica decine e decine di video in cui, con uno stile chiaro e colloquiale, racconta aneddoti quotidiani sul suo giardino, dà consigli e riporta di personali battaglie per l’ambiente.

In un video spiega come riciclare le parti di alcuni oggetti comuni, come il filo interdentale o la busta del pane.

In altri parla di come occuparsi di piante curiose e più o meno note, come la Lunaria annua o il Pesco.

La petizione per il verde a Milano

Giovanni Storti è anche tra i firmatari di una petizione contro l’abbattimento di una storica pianta di glicine a Milano.

“Signor sindaco, perché abbattere il glicine e il verde di piazzale Baiamonti?” aveva detto in un altro video, contestando la decisione del comune.

La scelta sarebbe mossa dalla volontà di fare posto a un nuovo edificio, la seconda Piramide, firmato dallo studio tedesco Herzog & De Meuron, che ospiterà il Museo Nazionale della Resistenza.

“Sono state raccolte quasi 50 mila firme per mantenere questo giardino”, ha affermato l’attore riferendosi alla petizione su change.org aperta dall’associazione Giardini in Transito e dai comitati di cittadini.