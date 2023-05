Uomo muore bruciato a Valdobbiadene vicino Treviso: il pigiama prende fuoco mentre scalda il latte

Si era recato in cucina come ogni mattina per scaldarsi una tazza di latte, ma quando ha messo il pentolino sul fornello acceso le fiamme hanno attaccato il suo pigiama in fibra sintetica e nel giro di pochi istanti l’uomo è stato avvolto dal fuoco.

Uomo morto bruciato a Valdobbiadene

È morto così un anziano di 85 anni di Valdobbiadene, in provincia di Treviso. La vittima si chiamava Giovanni Miotto, aveva problemi alla vista e viveva da sola.

I vicini di casa, allertati dalle urla, hanno chiamato il numero unico per le emergenze.

Il teatro della tragedia è Valdobbiadene, comune di quasi 10mila abitanti nella provincia di Treviso in Veneto.

I carabinieri giunti sul posto insieme ai sanitari del 118 hanno trovato l’uomo già morto, con la maggior parte del pigiama bruciato.

Corsa disperata verso la doccia

Secondo la ricostruzione, in un gesto disperato Miotto ha cercato di spegnere le fiamme che lo avvolgevano raggiungendo la doccia, ma è morto per le ustioni.

Sul posto anche i vigili del fuoco per i rilievi del caso.

Altre due persone morte perché i vestiti hanno preso fuoco

Lo scorso febbraio a Manfredonia, in provincia di Foggia, una donna anziana è morta in circostanze simili quando i suoi vestiti hanno preso fuoco.

Mentre nel dramma avvenuto nel Trevigiano è stato il fornello della cucina a causare il rogo mortale, a Manfredonia l’anziana è morta perché i suoi vestiti hanno preso fuoco mentre nella notte si stava scaldando vicino a una stufa elettrica. Anche lei aveva 85 anni e viveva da sola.

E solo poche ore prima ad Alatri, in provincia di Frosinone, si è verificata una tragedia fotocopia: a morire con le stesse identiche modalità una donna di 83 anni i cui vestiti hanno preso fuoco mentre l’anziana si scaldava accanto a una stufa alogena.

In breve le fiamme hanno invaso tutto l’appartamento. Il marito, che era fuori casa per una commissione, si è salvato.