Grana Padano contro la Lega: l'ira dell'azienda per il parmigiano distribuito col logo del partito a Piacenza

Sotto elezioni, vale tutto. La Lega, a Piacenza, ha distribuito dei pezzi di Grana Padano con sopra l’adesivo del partito di Matteo Salvini. L’azienda non l’ha presa bene, e in una nota ha espresso tutto il suo fastidio per la trovata del Carroccio. Non è la prima volta che la Lega, però, mette il cappello sul cibo.

Cos’è successo a Piacenza

Il 12 giugno, a Piacenza, si vota per le elezioni amministrative (oltre al referendum sulla giustizia).

In città, quindi, da settimane si respira aria di campagna elettorale.

In questo contesto la Lega, a un suo gazebo, ha distribuito del formaggio: pezzi di Grana Padano, con sopra l’adesivo del partito.

La reazione di Grana Padano

Grana Padano non l’ha presa bene, tutt’altro.

Attraverso una nota, diffusa dal quotidiano Libertà, ha dichiarato: “Ci dissociamo dall’utilizzo del nostro formaggio per fare propaganda politica, si tratta di un fatto sgradevole. Il formaggio non è né di destra né di sinistra. È di tutti“.

La Lega di Piacenza ha replicato spiegando che “l’idea è nata dalla volontà di valorizzare un prodotto del territorio piacentino, come abbiamo fatto del resto anche in passato, missione che ogni parte politica dovrebbe avere”.

I precedenti della Lega con lo salsa e lo yogurt

Ma la Lega non è una nuova a questo tipo di pubblicità elettorale.

Nel 2021, in occasione delle amministrative per il Comune di Cortemaggiore (sempre in provincia di Piacenza), il partito aveva distribuito bottiglie di salsa di pomodoro con sopra la faccia del candidato sindaco, Luigi Merli.

Un anno prima, alle elezioni Regionali 2020, il candidato consigliere Matteo Rancan aveva apposto il marchio della Lega su alcuni vasetti di yogurt.

Il Grana Padano è solo italiano: la sentenza

In questi giorni, tra l’altro, il Tribunale di Venezia ha dato ragione a Grana Padano con una sentenza che ha certificato il reiterato illecito utilizzo del termine Grana da parte della ditta Brazzale, utilizzato in comunicazione per indicare il formaggio duro prodotto dall’azienda in Repubblica Ceca.

Il Grana Padano è il prodotto Dop più consumato al mondo, con oltre 5,2 milioni di forme prodotte nel 2021.