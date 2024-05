Giorgia Meloni punta sulla sorella Arianna per le elezioni Europee: il retroscena sul numero di telefono

Giorgia Meloni punta forte sulla sorella maggiore in vista delle elezioni Europee. E così il numero di telefono di Arianna Meloni diventa il più bramato da imprenditori, manager e personalità di vario genere che vogliono stringere rapporti con Fratelli d’Italia.

Arianna Meloni, 48 anni, in politica da 30, attuale responsabile della segreteria e del tesseramento di Fratelli d’Italia, è indubbiamente una delle figure maggiormente tenute in considerazione dalla premier.

In particolare è lei uno dei punti di riferimento del partito in vista delle prossime elezioni europee e, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il suo numero di telefono è il più bramato da imprenditori e manager che vogliono avvicinarsi a Fratelli d’Italia:

A testimoniare il ruolo centrale di Arianna Meloni nel presente e anche nel futuro a medio termine del primo partito italiano c’è la sua presenza accanto ad alcuni candidati di Fratelli d’Italia per il parlamento europeo.

La responsabile della segreteria di FdI è apparsa recentemente a Isernia e Viterbo, città in cui ha dichiarato che non si sarebbe candidata alle europee.

Il suo impegno, dunque, è soprattutto dietro le quinte. Di certo però è lei una delle menti più attive del partito, come dimostra l’intervista rilasciata a Il Giornale:

Vorremmo portare l’Europa a essere centrale in Occidente, e l’Italia a essere centrale in Europa in tutti i processi decisionali: dallo sviluppo industriale alla difesa comune, dalla gestione dei fenomeni migratori alla Pac, la politica agricola. Le imminenti elezioni sono una straordinaria occasione per cambiare l’assetto politico europeo e fare dell’Italia, dell’orgoglio italiano, il perno di una nuova Europa.