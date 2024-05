Gigi D'Agostino racconta il calvario della malattia a "Verissimo": "Non è vita". Come sta oggi il dj

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Gigi D’Agostino, ospite per la prima volta di Silvia Toffanin a "Verissimo", ha ripercorso la sua lunga carriera parlando anche della pausa per la malattia che l’ha colpito.

Come è iniziata la carriera di Gigi D’Agostino

A ‘Verissimo’, Gigi D’Agostino ha parlato di come è iniziata la sua carriera di deejay: "La passione per la musica non è iniziata in un momento determinato. Mi iscrissi a una scuola di danza, poi in discoteca nacque l’amore per il mondo dei dj".

Il racconto è proseguito così: "Iniziai a lavorare alle feste di compleanno, poi qualche discografico iniziò a chiamarmi dopo 8-9 anni".

Gigi D’Agostino e la malattia

Il "capitano della musica dance" Gigi D’Agostino ha anche raccontato il suo calvario causato da un grave problema di salute che l’ha tenuto lontano dalle scene dal 2021: "Quando ti succedono queste cose, il dolore ti porta via tutto il resto. Ti si offusca la mente, la mattina aspetti solo che arrivi la sera per soffrire meno: non è vita".

A Silvia Toffanin, che gli ha chiesto se abbia ancora paura, nonostante il periodo più complicato sia alle spalle, Gigi D’Agostino ha risposto: "Quando vedi quel buio non sai neanche cosa ti potrà succedere domani. La paura non va mai via, anche se stai meglio non può scomparire: c’è ogni secondo".

A ‘Verissimo’, Gigi D’Agostino ha anche detto: "Nel 1998 ho vissuto cose terribili nella mia vita che vorrei non ricordare. Quest’anno tre dei miei successi scritti al tempo compiono proprio 25 anni. Parliamo di una storia d’amore finita con strascichi nei tribunali".

Il ritorno in consolle e lo show a Sanremo

Il 17 dicembre del 2017, Gigi D’Agostino aveva annunciato sui social di essere affetto da un "grave male" che lo aveva "colpito in modo aggressivo" e che gli dava "un dolore costante". Il deejay non aveva specificato di quale patologia si trattasse.

Lo scorso martedì 2 gennaio, il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo 2024 Amadeus ha annunciato a sorpresa Gigi D’Agostino come superospite per la serata di venerdì 9 febbraio. Il deejay si è esibito dalla nave da crociera Costa Smeralda.

A ‘Verissimo’, il deejay ha parlato anche delle sensazioni che sta provando in vista del ritorno in console a giugno a Milano, dopo più di 4 anni di assenza: "Sono molto emozionato, anche perché durante i momenti brutti pensavo a quando avrei risuonato. La musica è forza, più suono e più ne ricevo. È magica".