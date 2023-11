Gerardina Corsano uccisa dal pesticida nell'azienda del marito? L'intossicazione da botulino non convince

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Non sarebbe stato il botulino ma, forse, un pesticida a uccidere Gerardina Corsano. La 46enne è morta ad Ariano Irpino dopo un ricovero d’urgenza. Inizialmente si ipotizzava che ad averla uccisa, e ad aver ridotto in fin di vita suo marito, potesse essere stata un’intossicazione contratta nel ristorante in cui aveva mangiato la sera prima di sentirsi male. Ora la possibile svolta nelle indagini.

Gerardina Corsano uccisa dal pesticida?

La procura di Benevento ha disposto l’autopsia sulla salma di Gerardina Corsaro e sono state effettuate indagini nel ristorante-pizzeria e sugli alimenti reperiti a casa della coppia.

La prima ipotesi al vaglio degli investigatori riguardava la possibile cattiva conservazione dell’olio piccante che la coppia aveva utilizzato per condire le pizze.

Dopo i primi riscontri gli investigatori tenderebbero a escludono che la donna possa essere stata uccisa dal botulino.

Si attendono i risultati dell’autopsia

Per averne conferma occorrerà attendere i risultati definitivi dell’autopsia. Per la consegna della relazione i periti hanno 3 mesi di tempo.

La donna, i cui funerali si sono svolti nella giornata di giovedì 9 novembre, era finita all’ospedale di Ariano Irpino due volte insieme al marito Angelo Meninno, il 30 e 31 ottobre.

I sintomi comprendevano vomito e fortissimi dolori gastrointestinali. Il marito venne ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli ed è oggi fuori pericolo.

Gerardina, invece, nonostante i tentativi di rianimarla spirò nella mattinata di martedì 31 ottobre.

All’apertura delle indagini, come atto dovuto, la procura dispose il sequestro della pizzeria e delle cartelle cliniche e iscrisse nel registro degli indagati per omicidio colposo i titolari del locale e il medico di turno in ospedale.

Dissequestrato il ristorante

Il ristorante-pizzeria è stato in seguito dissequestrato. I proprietari del locale hanno segnalato come, nella serata in cui i coniugi Meninno e Corsano hanno consumato la loro cena, il locale era pieno di avventori e almeno una decina di essi avrebbero utilizzato la stessa fiaschetta d’olio piccante. Ma nessun altro avrebbe accusato danni alla salute.

Ora la procura ipotizza che la coppia possa eventualmente essere stata esposta a sostanze chimiche come un pesticida, forse proprio nei locali dove svolge l’attività di commerciante di cereali il marito della donna. L’ipotesi viene riportata dal quotidiano Il Messaggero.

In attesa che venga resa nota la relazione dei periti nominati dalla procura e di ulteriori passi in avanti delle indagini, gli avvocati Fabio De Donato e Giovanni Pratola, rappresentanti legali del marito della signora Gerardina, fanno sapere che i familiari vivono in modo “composto e riservato” il dolore relativo alla tragedia che li ha colpiti.