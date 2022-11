Francavilla Fontana, agguato in strada: 19enne ucciso a colpi d'arma da fuoco

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Omicidio a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 novembre, un giovane di 19 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in strada, in quello che appare un vero e proprio agguato. Indagano i carabinieri.

Omicidio a Francavilla Fontana

L’omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 novembre, a Francavilla Fontana. L’agguato si è consumato in strada, davanti alla casa del giovane, in via Occhibianchi.

La vittima, un ragazzo di 19 anni, è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, almeno due secondo quanto riporta Ansa, che non gli hanno lasciato scampo.

Agguato in strada, ucciso ragazzo di 19 anni

Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma per il 19enne non c’è stato niente da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Sul luogo dell’agguato sono accorsi anche i carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana e del Comando provinciale di Brindisi.

Le indagini

Ancora tutte da chiarire la dinamica e le circostanze dell’omicidio, i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto. Al momento non si esclude alcun movente, il giovane ucciso era incensurato e non aveva precedenti di polizia.

I militari stanno ascoltando alcuni testimoni e i familiari della vittima, al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.