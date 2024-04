Fedez e Chiara Ferragni hanno smesso di seguirsi su Instagram, la rottura definitiva arriva anche sui social

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Ci eravamo tanto amati. La storia di Fedez e Chiara Ferragni, almeno quella insieme, finisce anche sui social. Proprio lì, su Instagram, dove per anni è stata alimentata a colpi di follower e like. Adesso i due non si seguono più l’un l’altro. Un particolare che non può passare inosservato visto che quella piattaforma è uno degli strumenti che, entrambi, hanno usato e usano ancora oggi soprattutto per brandizzare loro stessi.

La rottura definitiva: l’indizio su Instagram

Il cosiddetto defollow è l’indizio social che sembra cristallizzare la rottura definitiva.

Fuori dalla gestione dei figli, quindi, i due preferiscono non avere più nulla a che fare tra loro.

Fonte foto: ANSA

Le sorelle di Chiara Ferragni avevano già smesso di seguire Fedez

All’orizzonte, quindi, nessuna riappacificazione in vista.

Un anticipo era già arrivato qualche settimana fa, quando Francesca e Valentina Ferragni, le sorelle di Chiara, avevano smesso di seguire su Instagram proprio il cognato.

Inoltre, i due Ferragnez avevano già deciso di cambiare entrambi foto profilo, dicendo addio a quella di coppia.

Chiara Ferragni e Fedez, le nuove vite sui social

Chiara Ferragni e Fedez non si seguono più, ma questo non vuol dire che non pubblichino contenuti.

Lei, dopo il lungo viaggio a Dubai (appena prima delle inondazioni nel deserto) con figli e mamma, è tornata a partecipare a eventi.

Lui, invece, ha scelto Miami (con qualche viaggio in California, per il Coachella) con lo scopo di tirare il fiato, portandosi dietro i figli e i genitori.