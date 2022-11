Famiglia da record con 10 figli: "Ecco come li manteniamo con 1.500 dollari al mese". La storia negli Usa

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Ha nove figli con un decimo in arrivo la coppia da record di Roanoke, in Virginia, negli Stati Uniti. Amanda e Chris Sellers, rispettivamente 29 e 33 anni, dicono di avere soltanto 1.500 dollari al mese con i quali sfamare i figli, che vanno dal più grande di 12 alla più piccola di due anni. All’agenzia stampa britannica SWNS hanno raccontato la storia della loro famiglia da primato.

La coppia da record

La coppia si è conosciuta e sposata nel 2013, quando Chris aveva già avuto due figli, Logan, 12 anni, e Ryan, 11.

L’anno dopo è nato il primogenito della coppia, Liam, e poi consecutivamente le gemelle Mya e Mia nel 2015, nel 2017 i gemelli Asher e Brycen, nel 2018 Eli e nel 2020 è arrivata Emma.

“Non c’è stato un anno in cui non sono rimasta incinta dal 2013 al 2020” ha detto Amanda durante l’intervista. sono convolati a nozze. “Penso che il 2021 sia l’unico anno in cui non lo sono stata”.

Il desiderio della 29enne è stato da sempre quello di “voler avere il maggior numero possibile di figli”, un sogno che ha realizzato convincendo anche il marito.

Le gestione della famiglia

Per potere andare in giro con una famiglia così numerosa Amanda e Chris hanno acquistato un furgone da 15 posti e soltanto per la spesa la coppia spende 1500 dollari al mese: 1.100 dollari per prodotti da dispensa e 400 dollari per gli alimenti freschi.

“Programmo circa quindici cene, poi le raddoppio – ha raccontato la mamma – non pianifico i giorni nei quali faremo quei pasti, ma mi assicuro che ce ne siano abbastanza. Abbiamo un grande congelatore nel seminterrato e un frigo con congelatore in cucina. Mi piacerebbe avere un altro congelatore se avessimo spazio”.

La convivenza quando si è in tanti può non essere facile ma Amanda racconta che “vanno tutti d’accordo e sono molto estroversi. Cerco di insegnare a tutti loro a essere indipendenti in modo che possano dare una mano con le faccende domestiche ed essere in grado di organizzare la colazione e il pranzo da soli.”

“La maggior parte di loro sa come lavare il bucato o fare un panino al burro di arachidi. E imposto un timer di 10 minuti quasi tutti i giorni per farli riordinare“, ha raccontato.

“Sono molto contenta delle dimensioni della nostra famiglia. Dieci è un gran numero. Pensiamo che questo potrebbe essere il nostro ultimo figlio, ma siamo aperti alla possibilità di averne ancora“, ha aggiunto Amanda.

“All’inizio ero preoccupato di avere una grande famiglia, ma ora non la cambierei per niente al mondo”, ha dichiarato Chris, che ha concluso: “Stiamo cercando di costruire un legame sano con i bambini. Non credo che potremmo mai avere troppi figli per i quali non avremmo tempo o amore”.

La famiglia record

Anche se da primato i Sellers sono lontani dal superare il record della la famiglia più numerosa d’Inghilterra, i Redford: Sue e Noel abitano a Morecambe, un paesino del Lancashire dove hanno concepito 22 figli e attendono un nipotino in arrivo dalla settimogenita Millie.