Fabio Fazio e la battuta sul caso Lollobrigida-treno Frecciarossa: "Ho paura di salire sul vagone con lui"

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Fabio Fazio parla del caso Francesco Lollobrigida-treno Frecciarossa in un’intervista e lo fa con una battuta: “Adesso ho paura a viaggiare, perché metti che salgo sul vagone con Lollobrigida, mica lo so dove arrivo”, ha detto scherzosamente il conduttore di “Che tempo che fa” al suo interlocutore.

La battuta di Fazio a L’Espresso

In un’ampia intervista a L’Espresso, il giornalista ed ex volto noto della Rai è tornato sull’episodio che ha coinvolto nei giorni corsi il ministro dell’Agricoltura, al centro delle polemiche per aver fatto fermare il treno Torino-Salerno in sosta straordinaria a Ciampino (a causa di un ritardo legato a un impegno istituzionale).

“Se ci pensa viviamo in un periodo in cui un ministro può far fermar un treno”, ha scherzato Fazio.

Fonte foto: ANSA Fabio Fazio durante la trasmissione televisiva “Che Tempo Che Fa” del 29 ottobre 2023

“Però, parlando seriamente – ha proseguito -, oggi il clima è questo e se c’è qualcuno che dice ‘lui via’, lui lo mandano vai davvero, e fine. Basta un attimo”.

“Io facevo la mia tv tranquillo e beato e pensavo che sarebbe potuta andare avanti così. Invece era diventata intollerabile, perché non c’è sempre bisogno di gridare per essere evidentemente antagonisti”.

I maestri e l’addio alla Rai

Alla domanda su chi fossero stati suoi maestri, Fazio ha fatto il nome di Renzo Arbore: “Ha insegnato alla mia generazione una lingua che prima non esisteva”.

Elogi anche ad altri grandi del passato: “Si cita sempre Umberto Eco tra i dirigenti Rai, certo, ma per la tv scrivevano anche Ennio Flaiano, Marcello Marchesi, Angelo Guglielmi. C’erano le eccellenze”.

Poi, in riferimento all’addio alla Rai: “Adesso io sono per quattro anni al Nove, felicemente a Discovery, dove sto benissimo e dove voglio rimanere. Non ho fatto niente se non prendere atto di una situazione che temo fosse frutto di una cosa di estrema banalità, ovvero una semplice antipatia personale“, ha spiegato.

Woody Allen prossimo ospite a “Che tempo che fa”

Nel frattempo, c’è grande attesa per il prossimo ospite di Fazio a Che Tempo Che Fa (canale Nove), in onda la prossima domenica 3 dicembre.

Trattasi del quattro volte premio oscar Woody Allen, che parlerà anche del suo ultimo film “Un colpo di fortuna – Coup de chance”, presentato fuori concorso all’ultima Mostra del cinema di Venezia.