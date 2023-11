Il ministro Lollobrigida sulla vicenda del Frecciarossa di Trenitalia: cos'è successo alla fermata di Ciampino

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida è accusato di aver fermato un treno Frecciarossa in ritardo per poter scendere. Alcuni, nell’opposizione, hanno richiesto le sue dimissioni. In un’intervista è arrivata la sua replica.

Cosa è successo sul treno Frecciarossa: il racconto di Lollobrigida

Nel corso di un’intervista a ‘Libero Quotidiano’, il ministro Lollobrigida ha spiegato quanto successo sul treno Frecciarossa: “Il treno si è fermato diverse volte e a lungo. Anzi, continuava a fermarsi di suo. Io ho chiesto, al pari di altri viaggiatori, di poter esercitare ciò che qualsiasi utente può chiedere ai sensi di quanto consentito dal contratto di viaggio: la possibilità di scendere. Quando è stato possibile, l’ho fatto, con tutti gli altri passeggeri che hanno voluto cogliere la possibilità”.

L’esponente di Fratelli d’Italia, cognato del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha poi aggiunto: “Le porte si sono aperte solo quando era consentito, cioè a Ciampino. La fermata straordinaria è consentita dal regolamento delle Ferrovie. Ho chiesto di scendere alla prima fermata utile spiegando al capotreno le ragioni”.

Fonte foto: ANSA

Il ministro Lollobrigida all’apertura del parco a Caivano.

La risposta di Lollobrigida all’accusa di abuso di potere

In risposta alla sinistra, che l’accusa di aver esercitato un abuso di potere, Lollobrigida ha detto: “Mi sembra difficile, non ci sono state violazioni di legge“.

Il ministro ha sottolineato che si è trattata di “una richiesta da cittadino, che voleva fare il suo lavoro, senza recar danno a nessuno” e che, “come chiarito dall’Azienda”, non c’è stato “nessun danno, nessun ritardo, nessun disagio e nessun costo“.

Perché Lollobrigida è sceso dal treno Frecciarossa

Nel corso dell’intervista, Lollobrigida ha detto di ritenere il suo comportamento “opportuno” perché quel giorno doveva “rappresentare lo Stato in un luogo in cui lo Stato è rimasto assente troppo a lungo”.

Il ministro dell’Agricoltura ha spiegato che, quel giorno, era atteso “a Caivano per piantare l’albero di Falcone in una piazza riqualificata che fino a pochi mesi fa era luogo di spaccio”.

Il ministro Lollobrigida non si dimetterà

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha escluso di dimettersi per quanto avvenuto sul treno Frecciarossa: “E perché dovrei? Mi risulta che mil mio lavoro sia molto apprezzato da tutte le categorie appartenenti al settore agro-alimentare”.