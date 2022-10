Esce dalla doccia e accende la tv: 13enne muore folgorata, il mistero dell'antenna difettosa

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Era appena uscita dalla doccia e aveva acceso la televisione, quando improvvisamente è stata colpita da una forte scossa elettrica. È morta così, folgorata, una ragazzina brasiliana di 13 anni. Si chiamava Iorrany Ravick Soares. La tragedia si è consumata nella sua abitazione di Timon, nello Stato del Maranhao.

I soccorsi alla 13enne

Immediatamente dopo l’incidente fulminante la povera vittima è stata soccorsa dai familiari, ma il loro intervento è stato vano.

Trasportata urgentemente in gravissime condizioni presso l’ospedale Alarico Pacheco, per lei non c’è stato nulla da fare. La scarica elettrica è stata fatale.

La ricostruzione dell’incidente

Sul grave incidente domestico è stata aperta un’inchiesta. Stando a quanto trapelato dai media brasiliani, la 13enne quando ha subìto la forte scossa era ancora bagnata e con le mani umide. Tutto è avvenuto nel giro di pochissimi istanti.

Uscita dalla doccia, la ragazzina è andata ad accendere la tv ed è rimasta folgorata. Dai primi rilievi sul posto sarebbe emersa la presenza di un cablaggio difettoso, in grado di canalizzare l’elettricità proprio attraverso la cornice dell’apparecchio.

La vittima è diventata a sua volta oggetto di transito della corrente elettrica, che non le ha lasciato scampo.

Indagini in corso

Secondo quanto reso noto dai media locali la dinamica di quanto accaduto rimane al vaglio delle indagini. I fatti sono ancora da accertare con precisione.

Da chiarire soprattutto se la 13enne sia rimasta folgorata toccando proprio la tv o se invece sia entrata in contatto direttamente con l’antenna.

Sempre in Sudamerica, ma in Argentina, solo pochi mesi fa un giovane di 17 anni era morto in circostante simili a quelle di Iorrany Ravick Soares: mentre toccava il suo smartphone in carica era stato colpito da una scarica elettrica fatale.