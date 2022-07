Roma, 14enne tocca un cancello elettrico e muore folgorato davanti all'amico: soccorsi inutili

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Folgorato dal cancello elettrico di un condominio. È morto così un ragazzino di 14 anni nel quartiere Borghesiana di Roma est. La tragedia si è verificata nella serata di venerdì 29 luglio. Il giovane si era recato sotto casa di un amico, anche lui minorenne, con cui era solito vedersi per giocare. I carabinieri sono al lavoro per accertare le cause dell’accaduto.

Muore folgorato dal cancello: inutili i soccorsi al 14enne

La vittima era di origine rom e viveva a poca distanza dal luogo della tragedia.

Dopo aver toccato il cancello, il 14enne è stato fulminato da una forte scossa elettrica e si è accasciato a terra sotto gli occhi del suo amico coetaneo, che subito ha chiesto aiuto ai parenti che erano dentro casa.

Fonte foto: Virgilio Notizie La frazione di Roma in cui si è verificato l’incidente mortale

Il personale del 118, allertato e giunto immediatamente sul posto, ha cercato di rianimare il ragazzino in fin di vita, ma i tentativi sono risultati vani.

Inutile anche la corsa disperata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. I medici non hanno potuto fare nulla: poco dopo essere arrivato in ospedale è sopraggiunta la morte per arresto cardiocircolatorio da folgorazione.

L’ipotesi sul cancello

Sulla tragedia indagano i carabinieri della compagnia di Frascati insieme ai colleghi della stazione Tor Vergata. Gli accertamenti per ricostruire cosa sia accaduto esattamente sono ancora in corso.

Il 14enne sarebbe rimasto folgorato subito dopo aver toccato le sbarre di ferro del cancello elettrico, azionabile mediante un telecomando.

Come scrive ‘Il Messaggero’, l’ipotesi è che alcuni fili fossero fuoriusciti dall’impianto ed entrati a contatto proprio con le sbarre.

Al centro delle indagini ci sarebbe quindi la verifica su una corretta messa a norma del cancello.

Lo choc dopo la tragedia

La drammatica morte del ragazzino ha lasciato nello sconforto l’intera comunità rom che vive nella zona.

I parenti disperati si sono radunati all’esterno dell’ospedale in seguito al trasporto d’urgenza per poi essere informati del triste esito dell’incidente.

Increduli anche i vicini di casa, che hanno scoperto cosa stava succedendo a causa del trambusto in strada.