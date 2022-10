Enzo Gragnaniello, infarto sul palco e intervento chirurgico d'urgenza per il cantautore napoletano

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Notte di paura per le condizioni del cantautore napoletano Enzo Gragnaniello, colto da infarto al termine di un concerto.

Malore al termine di un concerto

L’artista 67enne si stava esibendo con la sua band in piazza Kennedy a Camigliano, in provincia di Caserta.

Verso le 23:00, poco prima di lasciare il palco, Gragnaniello ha accusato un malore e si è accasciato al suolo.

Come riporta ‘CasertaNews’, l’ambulanza è stata chiamata immediatamente ed è arrivata dopo circa un’ora, facendosi largo fra le bancarelle.

I sanitari del 118 hanno hanno stabilizzato Gragnaniello e lo hanno trasportato all’ospedale civile di Caserta, dove gli è stato diagnosticato un infarto in corso.

Operato d’urgenza nella notte, gli è stato impiantato uno stent cardiaco.

Enzo Gragnaniello rassicura i familiari

Dopo la grande paura e una notte trascorsa in osservazione, il cantautore stesso ha rassicurato moglie e familiari con una videochiamata.

Chi è Enzo Gragnaniello

Enzo Gragnaniello è nato a Napoli il 20 ottobre del 1954. Come si legge nella sua biografia pubblicata sul sito ‘enzogragnaniello.it’, la scoperta dell’amore per la musica è precoce e già da piccolo il futuro cantautore suona il tamburo e canta in cambio di pochi spiccioli.

Le prime canzoni vengono composte a 18 anni. E a 22 anni, nel 1976, Gragnaniello partecipa a Berlino a un importante festival dedicato alle tradizioni popolari. La carriera va avanti e nel 1977 il musicista è fra i fondatori del gruppo ‘Banchi Nuovi’.

Come si legge, Gragnaniello sviluppa una sua poetica nella quale “l’impegno sociale e politico si coniuga al percorso di riscoperta delle radici popolari della musica e della canzone napoletana”.

Nel 1983 pubblica il primo album da solista e da lì in poi la carriera conosce una crescita continua. Diversi fra i suoi album hanno ricevuto apprezzamenti della critica e riconoscimenti.

Fra i premi vinti si ricordano quattro Targhe Tenco per il miglior album in dialetto.

Negli anni Enzo Gragnaniello ha stretto collaborazioni artistiche con famosi cantautori come Adriano Celentano, Mia Martini, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni e Roberto Murolo.