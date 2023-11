Elon Musk posta su X in sostegno di alcune dichiarazioni antisemite: Apple e Disney in fuga dalla piattaforma

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Ancora problemi per Musk. Un post su X (Twitter) in sostegno ad una teoria antisemita ha causato la fuga dal social di alcune grandi aziende, come Apple, Disney e IBM, che non acquisteranno più pubblicità sulla piattaforma.

Il post di Elon Musk

Pur non essendo più il CEO di X, Elon Musk rimane il proprietario del social e ogni sua mossa può dare adito a polemiche, specialmente se si tratta di post su quello che fino a pochi mesi fa si chiamava Twitter.

Nella giornata di venerdì il miliardario ha infatti commentato un contenuto che riportava una teoria del complotto molto simile a quella della “Grande Sostituzione”, che accusa una non meglio specificata organizzazione di ebrei di voler pianificare migrazioni di massa in Europa.

“Hai detto le cose come stanno” ha risposto Musk, dimostrandosi incline a credere a questo tipo di teorie, come già accaduto a volte in passato. Poco dopo alcune grandi aziende hanno dichiarato che non compreranno più pubblicità da X.

La reazione delle aziende

Le aziende in questione sono Disney, IBM, Paramount Global e Lionsgate. Alcune voci riportano che anche Apple avrebbe compiuto una scelta simile, ma la società americana raramente conferma pubblicamente queste mosse.

La preoccupazione di queste aziende è che i loro post pubblicitari, che spesso sono del tutto simili a quelli dei normali utenti, se non per un disclaimer che li identifica come contenuti a pagamento, compaiano accanto a commenti antisemiti, danneggiando la loro immagine.

X ha già avuto in passato problemi di questo tipo quando Elon Musk, poco dopo l’acquisto del social, aveva annunciato l’allentamento delle misure di moderazione. Secondo una stima, in un anno la piattaforma avrebbe perso metà del suo valore.

La nuova CEO prova a limitare i danni

Proprio per migliorare i rapporti con gli inserzionisti, Elon Musk ha rinunciato alla carica di amministratore delegato lasciandola a Linda Yaccarino, una dirigente con poca esperienza nel mondo Tech ma molta in quello del marketing.

L’amministratrice delegata ha rassicurato che X è impegnata a contrastare l’antisemitismo sulla piattaforma, come ogni altro tipo di sponsorizzazioni. Musk non ha però seguito la linea della dirigente, accusando IBM di aver rimosso la propria pubblicità per opportunismo.