Elon Musk cerca volontari per Neuralink: vuole impiantare microchip nel cervello di chi è affetto da paralisi

Dopo l’ok ricevuto dall’Fda, l’azienda di Elon Musk è alla ricerca di volontari, persone affette da paralisi, disposte a farsi impiantare un microchip nel cervello prendendo parte a un trial clinico nel quale si proverà a connettere il cervello umano a un computer.

“Siamo entusiasti di annunciare che è aperto il reclutamento per il nostro primo studio clinico sull’uomo. Se soffri di quadriplegia a causa di una lesione del midollo spinale cervicale o di sclerosi laterale amiotrofica (Sla), potresti essere idoneo”.

Con questo messaggio, pubblicato sul proprio profilo Twitter (X), Neuralink ha annunciato l’inizio della fase di reclutamento di volontari per il primo trial clinico nel quale verrà un microchip nel cervello dei partecipanti, così da poter tentare di mettere in comunicazione l’organo con un computer.

We’re excited to announce that recruitment is open for our first-in-human clinical trial!

If you have quadriplegia due to cervical spinal cord injury or amyotrophic lateral sclerosis (ALS), you may qualify. Learn more about our trial by visiting our recent blog post.…

— Neuralink (@neuralink) September 19, 2023