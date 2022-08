Elezioni politiche e sondaggi, spunta la foto di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, il dettaglio non sfugge

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Una tregua alla vigilia delle elezioni. La leadership della coalizione del centrodestra pende a favore di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni, che in pochi anni hanno scalzato la Lega e Matteo Salvini. Si è parlato di frizioni, di invidie e di gelosie, ma i due segretari hanno scelto i social, a meno di un mese dalle elezioni politiche, per spegnere le polemiche. Almeno in pubblico. Salvini ha pubblicato, su Instagram, una foto insieme alla Meloni, al mare. Ma un dettaglio non è sfuggito agli utenti.

La foto al mare di Salvini e Meloni

“Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince“, e poi il tricolore.

Questa la didascalia scelta da Matteo Salvini dopo aver pubblicato la foto in cui abbraccia Giorgia Meloni in Sicilia, a Messina.

Fonte foto: ANSA Matteo Salvini e Giorgia Meloni a Messina

I due si trovavano sullo Stretto per i rispettivi impegni elettorali.

Più che contenta dello scatto Giorgia Meloni, che ha commentato la foto pubblicata da Salvini così: “La migliore risposta alle invenzioni della sinistra su presunte divisioni“. E, anche qui, bandierina tricolore.

Manca qualcuno

Salvini e Meloni parlano di unità, ed è anche per questo che agli utenti non è sfuggita la grande assenza in questo scatto: quella di Forza Italia.

La coalizione di centrodestra ha in quella azzurra la terza gamba, che porta in dote – stando agli ultimi sondaggi – circa l’8% dei voti: il 5% in meno della Lega, data intorno al 13%.

Insomma, l’assenza di Silvio Berlusconi (che intanto è sbarcato su TikTok) fa rumore.

La posizione di Forza Italia

Proprio per questo ad Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, è stata posta la questione della foto di Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Ecco cosa ha risposti ai microfoni di ‘Zapping’, trasmissione in onda su Rai Radio 1: “Salvini e Meloni hanno fatto bene a vedersi per smentire divisioni che non ci sono: il centrodestra è unito e coeso“.

