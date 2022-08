Elezioni politiche, Berlusconi promuove Meloni premier: "Ha l'autorevolezza per governare l'Italia"

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

La campagna elettorale è ormai entrata nel vivo. Il 25 settembre gli italiani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. Secondo quanto emerge dai sondaggi politici il centrodestra appare di gran lunga favorito per la vittoria.

Se le previsioni degli analisti dovessero concretizzarsi, il partito che prenderà più voti tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia avrà la prelazione sul nome del prossimo premier, come previsto dagli accordi interni.

Ad oggi è Giorgia Meloni a registrare il maggior numero di consensi: stando agli ultimi rilevamenti sarebbero pari al 24-25%. E proprio la leader di Fdi ha ricevuto nelle ultime ore un importante endorsement dal suo alleato Silvio Berlusconi.

Berlusconi incorona Meloni alla guida del Paese

Intervistato dal quotidiano romano ‘Il Tempo’, l’ex presidente del Consiglio ha scacciato le voci di presunti malumori nella coalizione di centrodestra spiegando che i rapporti non sono mai stati tesi.

“Neanche quando abbiamo compiuto scelte diverse, per esempio nei confronti del governo Draghi”, ha precisato.

E alla domanda se sarebbe d’accordo nel vedere Giorgia Meloni premier, il Cavaliere ha risposto: “Come altri esponenti del centrodestra ha senz’altro l’autorevolezza necessaria per guidare il governo”.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni insieme a Silvio Berlusconi al Quirinale in occasione delle consultazioni politiche del 2018

Parole importanti, quelle di Silvio Berlusconi, per colei che potrebbe diventare la prima presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica italiana.

L’obiettivo di Berlusconi durante la campagna elettorale

Durante l’intervista il Cavaliere, tra le altre cose, ha evidenziato il suo grande obiettivo in vista della fatidica data del 25 settembre: convincere coloro che non intendono votare a scegliere Forza Italia.

Per questo intende rivolgersi “soprattutto a quel grande numero di indecisi o potenziali astenuti spiegando loro che non andare a votare è autolesionismo e invece votare per noi significa realizzare degli obbiettivi concreti”.

Ma per farlo, nessun comizio: “È un metodo vecchio, che consente di parlare a poche persone”. Da qui la decisione di sfruttare la televisione e i social, che permettono di raggiungere “una platea molto più vasta”.

Gli obiettivi del possibile governo di centrodestra

In merito alla composizione dell’esecutivo in caso di vittoria del centrodestra, Berlusconi non ha fatto alcun nome ma ha specificato che “vi saranno esponenti di partito e figure autorevoli della società civile”. “L’Italia ha ancora bisogno di chiamare a raccolta le energie migliori – ha aggiunto – ed è quello che faremo”.

Per quanto riguarda il programma da seguire, i punti chiave ruotano attorno alla lotta contro l’oppressione fiscale, burocratica e giudiziaria, alla flat tax, alle pensioni e a un adeguato salario per i giovani.

E sulla famigerata agenda Draghi, che ha descritto come “uno slogan”, il Cavaliere ha spiegato che “il nuovo governo di centrodestra dovrà continuare le molte cose buone avviate“.

Sulla caduta dell’esecutivo dimissionario ha sottolineato che “di fronte all’atteggiamento irresponsabile dei Cinque Stelle e alle ambiguità tattiche del Pd non c’è stato nulla che potessimo fare“.

