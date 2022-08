Loredana Bertè contro Giorgia Meloni: il video dell'attacco su Instagram e i riferimenti al fascismo

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

All’attacco. Loredana Bertè, nota cantante, si è scagliata contro Giorgia Meloni in un video pubblicato sui suoi account social. In poche ore, il post ha generato oltre 33 mila like su Instagram e più di 14 mila su Facebook. Ecco cosa è successo tra l’artista e la leader di Fratelli d’Italia.

Le polemiche sulla fiamma, il simbolo di Fratelli d’Italia

L’intervento di Loredana Bertè rappresenta una nuova critica al simbolo scelto da Fratelli d’Italia, la fiamma tricolore, depositato al Viminale per le prossime elezioni del 25 settembre.

L’appello dei giorni scorsi della senatrice a vita Liliana Segre, affinché Meloni rimuovesse la fiamma dal logo del suo partito, è stato quindi rilanciato dalla cantante.

Il video dell’attacco

Ecco il testo integrale e il video dell’attacco di Loredana Bertè a Giorgia Meloni: “Signora Meloni, quando una senatrice come Liliana Segre chiede che sia cancellato dal suo logo quella fiamma che ricorda chiaramente il fascismo e le sue conseguenze, lei la rimuove e basta senza arrampicarsi sugli specchi con scuse improbabili. Mi sembra il minimo, per il rispetto che si deve a una signora che ha passato quel che ha passato” e “alla memoria di quelli che non ci sono più e che per simbolo sono stati uccisi“.

Poi la conclusione: “Lei si deve vergognare, signora Meloni. Non l’ho chiamata ‘onorevole’ perché di onorevole lei non ha niente, come la maggior parte dei politici italiani“.

La risposta di Gianfranco Rotondi

La replica di Giorgia Meloni non è ancora arrivata, al contrario di quella di Gianfranco Rotondi, presidente di ‘Verde è popolare’ (che appoggia Fratelli d’Italia), che su Twitter ha scritto: “Scappa la frizione alla sinistra presunta colta e impegnata, ed ecco Loredana Bertè che ingiuria la Meloni dicendo che non è manco degna di essere chiamata onorevole. La Bertè ha la sola attenuante che il suo capolavoro è ‘non sono una signora‘”.

