Edi Rama premier dell'Albania spintona una giornalista dopo una domanda scomoda sul genero di Donald Trump

Nel corso di una conferenza stampa, il premier dell’Albania Edi Rama sembra aver toccato in viso la giornalista Ambrozia Meta, “colpevole” di avergli rivolto una sgradita domanda riguardante un progetto di investimento legato al genero di Donald Trump. Il video dell’accaduto ha fatto il giro del web, ma Rama ha rifiutato di scusarsi.

Edi Rama, primo ministro albanese, è stato accusato da una giornalista di intimidazione fisica.

“Oggi ho avuto uno scontro con il primo ministro Edi Rama, nel corso di un punto stampa” ha scritto su Facebook la giornalista Ambrozia Meta.

“Il Primo Ministro ha fatto un gesto basso e vergognoso, colpendomi in faccia, contro ogni tipo di etica” ha affermato Meta.

Aggiungendo infine che quello in questione “è un gesto che non mi intimidisce, in quanto il suo linguaggio offensivo non mi sconforta affatto, perché ho il coraggio di fare domande”.

Da parte sua, con un lungo post su X il premier Rama smentisce tutto, rifiutandosi categoricamente di porre alcuna scusa alla giornalista.

Il primo ministro afferma che “una dozzina di giornalisti e cameraman sono testimoni della pura verità: non solo non c’è stato nulla di neppure vicino a un’aggressione, ma ho risposto pazientemente a tutte le domande e sono andato via dopo un cortese arrivederci”.

La domanda sul genero di Donald Trump

La domanda della discordia posta da Ambrozia Meta riguarda alcuni sostanziosi investimenti in Albania da parte di Jared Kushner, marito di Ivanka e genero del candidato presidente Usa Donald Trump.

Kushner, con il supporto di Richard Grenell, inviato speciale nei Balcani sotto la presidenza Trump, è intenzionato a espandere il proprio impero immobiliare in Europa.

L’imprenditore 43enne, rivela il New York Times, è pronto alla realizzazione di hotel e ville da sogno nella località turistica di Zvërnec e alla trasformazione della costa albanese in una meta per villeggiature extralusso.

Per la realizzazione dei suoi progetti, Kushner si avvelerà anche di due miliardi di dollari fornitigli dal Fondo Pubblico di Investimento dell’Arabia Saudita.