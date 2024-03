Dopo l'attentato a Mosca va all'asta il coltello utilizzato per tagliare l'orecchio a un presunto terrorista

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È stato messo all’asta il coltello utilizzato da un soldato russo per torturare e mutilare Saidakrami Rachabalizoda, uno dei quattro presunti terroristi responsabili della strage di Mosca al Crocus City Hall.

All’asta il coltello usato per tagliare l’orecchio

Sono state diffuse sul canale Telegram TopaZ Says le immagini di Rachabalizoda che subito dopo la cattura piange e urla a terra mentre i soldati lo prendono a calci, lo picchiano con il calcio delle pistole e infine gli tagliano l’orecchio destro e lo costringono a mangiarlo.

Soldato di estrema destra

L’arma bianca è stata messa all’asta senza essere stata pulita: sulla lama c’è ancora il sangue di Rachabalizoda. Il coltello sarebbe stato utilizzato da un militare apparentemente legato all’estrema destra, secondo precedenti post di Telegram pubblicati sullo stesso canale.

Mosca, Saidakrami Rachabalizoda con il volto tumefatto e l’orecchio destro mutilato in tribunale subito dopo il suo arresto.

In un’altra immagine si vede il coltello accanto alla divisa di un soldato che sfoggia un distintivo con un simbolo neonazista. Gli amministratori del canale TopaZ Says hanno scritto che dopo la vendita verseranno “una parte dei fondi ad un conto di beneficenza per le vittime dell’attacco terroristico”.

L’arma utilizzata per punire i presunti attentatori della strage di Mosca è stata messa in vendita senza offerta di partenza. Al momento l’offerta più alta, come riporta Adnkronos, è stata di 10.000 rubli, pari a un centinaio di euro.

Coltello in vendita su un sito russo

Il coltello potrebbe essere stato venduto dal produttore russo Kizlyar: il sito ufficiale mostra un’arma del tutto identica a quella che è possibile vedere nel video delle torture e nelle foto diffuse su Telegram.

Si tratta di una lama denominata “Ship”. Sulla versione europea del sito viene messa in vendita a 62 euro e viene descritta come un “coltello d’assalto moderno e sofisticato adatto sia per scopi tattici che per il trasporto quotidiano”.

Le caratteristiche: colore dell’impugnatura verde militare; lunghezza della lama 68 millimetri; lunghezza totale 168 millimetri.

Per l’attacco terroristico a Mosca, dopo i primi tentennamenti, Putin ha ammesso la responsabilità di una cellula legata all’Isis-K. Il capo del Cremlino insiste comunque nel dire che i mandanti dell’attacco sarebbero gli ucraini.