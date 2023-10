Dopo l'attentato a Bruxelles arrestato il presunto complice del terrorista Abdeslam Lassoued: di chi si tratta

Dopo l’attentato a Bruxelles del 16 ottobre l’intelligence belga ha passato al setaccio la vita del terrorista Abesalem Lassoued. A 10 giorni da quella notte di paura e sangue, le indagini hanno portato all’arresto di un uomo: si tratta di Lamjed K., di 44 anni, tunisino.

Arrestato presunto complice del terrorista di Bruxelles

Del cognome dell’uomo è stata resa nota solo l’iniziale. La misura cautelare è stata convalidata perché la polizia belga ritiene che Lamjed K. possa essere “collegato all’arma utilizzata durante l’attacco”.

Sulla sua testa pende l’ipotesi di “omicidio e tentato omicidio in contesto terroristico e di partecipazione alle attività di un’organizzazione terroristica”.

Fonte foto: ANSA Cittadini depongono fiori sul luogo in cui sono stati uccisi i due tifosi svedesi a Bruxelles.

Il 44enne tunisino era stato fermato nella giornata di mercoledì 25 ottobre durante una serie di perquisizioni effettuate dalla polizia belga a Tongeren e a Tervuren. Ora il suo arresto è stato convalidato.

Arrestati due sospetti terroristi in Francia

L’indagine sull’attacco del 16 ottobre che ha portato all’omicidio di due cittadini svedesi ha oltrepassato il confine belga: sempre mercoledì 25 la procura di Parigi ha incriminato due uomini per associazione terroristica e complicità nell’omicidio degli svedesi. I due sono stati posti in custodia cautelare.

Tornando a Lamjed K., le indagini sul suo conto potrebbero fornire le risposte ad alcune domande che le autorità si sono poste immediatamente dopo l’attacco: chi ha fornito l’arma all’attentatore Abesalem Lassoued?

Quello di Lassoued è stato un attacco isolato o ci sono anche altri individui che si sono riforniti dallo stesso mercante d’armi e che sono ora pronti a colpire?

Attacchi jihadisti dopo lo scoppio della guerra

L’attentato di Bruxelles è solo l’ultimo evento di una scia di sangue che si è verificata subito dopo lo scoppio della guerra fra Hamas e Israele.

All’indomani dell’attacco di Hamas, un poliziotto egiziano ha estratto la pistola d’ordinanza e ha sparato a raffica contro un gruppo di turisti israeliani nel parco archeologico di Alessandria d’Egitto.

Tre giorni prima dell’attacco di Bruxelles, in Francia un ex studente del liceo di Arras ha ucciso un suo vecchio professore al grido di “Allah Akbar”. L’aggressore era già stato segnalato come individuo a rischio di radicalizzazione.

Ed era già noto alle polizie di mezza Europa (e non solo) anche Abesalem Lassoued, l’assassino di Bruxelles: era stato in galera per reati comuni in Tunisia, poi era stato schedato in Italia, Norvegia e Svezia.

Gli 007 italiani avevano inviato un’informativa ai colleghi belgi per segnalare la pericolosità dell’uomo, ma la segnalazione non ha sortito effetti.