Dodi Battaglia, paura per l'ex Pooh: malore sul palco durante un concerto a Bologna. Il suo messaggio

Momenti di paura per l’ex chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia che martedì 4 ottobre, durante il suo concerto in piazza Maggiore a Bologna, data di chiusura del suo ‘Inno alla musica tour 2022’, ha accusato un malore sul palco che ha reso necessaria l’interruzione della sua esibizione.

Cosa è successo

Come riportato da ‘Radio Bruno’, Dodi Battaglia ha dovuto interrompere il concerto in piazza Maggiore a Bologna poiché non è ancora riuscito a recuperare alcuni problemi legati a un’infezione intestinale che, come detto dall’artista al pubblico, lo ha colpito in estate.

L’emittente ha riferito inoltre che Dodi Battaglia sta bene, aggiungendo però che i medici gli hanno consigliato di interrompere il concerto.

Il messaggio di Dodi Battaglia

Dodi Battaglia, all’indomani del concerto interrotto per il malore accusato sul palco, ha pubblicato un messaggio su ‘Facebook’ per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

L’ex chitarrista dei Pooh ha scritto: “Ciao a tutti, mi sono svegliato, oggi a Bologna c’è il sole, sto meglio. Voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che sono venute al mio concerto ieri sera. Vedere Piazza Maggiore gremita mi hai riempito il cuore. Grazie. Grazie grazie ancora”.

Poi Dodi Battaglia ha aggiunto: “Il malore che mi ha colpito ieri sera era dovuto solo in parte allo stress lavorativo del quale sono abituato ormai da cinquant’anni. Suonare e cantare su un palco non causano guai del genere. Purtroppo ultimamente, oltre lo stress, si è aggiunto un dolore, un dolore profondo, a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo. Il disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano dopo il 25 settembre, dopo la serata dedicata al fratello Stefano (D’Orazio, ndr). Parole che mi hanno ferito. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto mandarmi dei messaggi di amicizia e di conforto. Grazie vi voglio bene. Dodi”.

La dedica di Roby Facchinetti

Roby Facchinetti ha dedicato a Dodi Battaglia un post social: “Caro Dodi, sono felicissimo di sapere che stai meglio, dopo il malore che ti ha colpito ieri sera sul palcoscenico, durante il tuo concerto in piazza Maggiore a Bologna. Ti auguro di tornare completamente in forma molto presto. Ti abbraccio forte. Roby”.

Nei giorni scorsi, lo stesso Roby Facchinetti era intervenuto pubblicamente, sempre via social, per smentire la notizia secondo la quale lui, durante la serata dedicata a Stefano D’Orazio, avrebbe lanciato sul palco una frecciatina nei confronti di Dodi Battaglia, assente all’evento per impegni personali concomitanti. Facchinetti aveva scritto: “Io non mi permetterei mai di offendere un collega, ancora meno un amico, men che meno una persona con cui ho lavorato per decenni; io ho sempre difeso la storia dei Pooh e sempre difeso i Pooh, e come singole persone e come singoli artisti. Ho sempre, e sottolineo sempre, parlato bene di coloro con i quali ho scelto di condividere un’avventura fantastica, importantissima della mia vita”.