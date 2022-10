DJ ucciso a Londra, Koray Alpergin rapito davanti casa con la compagna: cadavere trovato nel bosco, lei illesa

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Il corpo del DJ 43enne Koray Alpergin è stato trovato in un bosco a Loughton, nell’Essex.

Koray Alpergin era un disc jockey e speaker radiofonico di origine turca, proprietario della stazione Bizim FMuna e la sua era una delle voci più popolari fra le radio britanniche.

Tre arresti per la morte di Koray Alpergin

Dell’uomo e della sua compagna non si avevano più notizie da giovedì scorso. Come scrive ‘The Sun’, sabato la polizia ha fatto sapere che un uomo e una donna risultavano scomparsi, ma senza rivelarne le identità.

Dopo poche ore il rinvenimento del cadavere e l’arresto di tre sospettati. Illesa invece la donna, fidanzata del defunto DJ.

Secondo la prima ricostruzione, i due sono stati rapiti e costretti a salire su un furgone. Sono in corso gli interrogatori per capire movente, modalità dell’omicidio e per attribuire le responsabilità.

La polizia invoca l’aiuto dei cittadini

Il detective Kate Kieran, a capo delle indagini, invoca la collaborazione dei cittadini: “Chiunque si trovasse nella zona di Ebony Crescent la notte di giovedì 13 ottobre e ritiene di assistito a qualcosa di sospetto, contatti immediatamente la polizia”.

“Esorto le persone a controllare le riprese delle telecamere di sorveglianza o della dash cam: potreste aver catturato qualcosa che potrebbe rivelarsi cruciale per la nostra indagine”.

Ondata di cordoglio sui social network

Koray Alpergin era molto conosciuto nel Regno Unito e in Turchia e da entrambi i paesi arrivano numerosi i messaggi di cordoglio via social network.

Anche i colleghi di Alpergin, i conduttori delle varie radio britanniche, stanno esprimendo il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia.

L’ultimo post pubblicato su Instagram da Koray Alpergin risale al 21 settembre e lo ritrae mentre si allena in palestra.

Fan e amici lo stanno riempiendo di commenti commossi.

“Fratello, siamo cresciuti insieme fin da quando eravamo ragazzini – scrive un uomo – e abbiamo condiviso così tanto. Mi addolora non averti visto per così tanto tempo, ma sei sempre stato nel mio cuore. Riposa in pace, fratello mio”.

“Che morte dolorosa – scrive una fan – Che Allah consoli tutti quelli che lo amano”.

“Oh, mi dispiace tanto. Che Allah abbia pietà di lui e gli conceda il paradiso”, scrive un’altra donna.

I messaggi proseguono, a centinaia.