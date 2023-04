Disabile accoltella psicologa nella comunità di Zero Branco vicino Treviso: stava preparando il pranzo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Attimi di paura nella mattina di lunedì 17 aprile 2023 in una comunità per persone disabili a Zero Branco, in provincia di Treviso, dove una psicologa del centro è stata ferita gravemente da uno degli ospiti della struttura. La dottoressa, accoltellata da un giovane, si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Disabile accoltella psicologa in comunità

Si sarebbe trattato di un tragico incidente, ma sulla dinamica indagheranno i carabinieri della stazione di Zero Branco che sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Secondo quanto emerge, l’episodio è avvenuto mentre gli ospiti della struttura stavano preparando il pranzo.

Secondo quanto riferito dai media locali, infatti, mentre i ragazzi del centro di co-hausing per persone disabili “Terra libera tutti” stavano sbucciando le patate, un rumore improvviso e violento avrebbe spaventato uno degli ospiti che girandosi di scatto e col coltello in mano avrebbe ferito la psicologa.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso il comune di Zero Branco, paese dove si trova il centro protagonista dell’episodio

La donna è stata subito soccorsa da medici e infermieri del Suem 118 ed è stata trasportata in ospedale dov’è giunta in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

L’aggressione e lo shock

L’episodio ha ovviamente ha sconvolto gli altri ospiti della struttura e fatto preoccupare i responsabili del centro che hanno prestato subito i primi soccorsi alla dottoressa. Il giovane, secondo quanto riferito da Treviso Today, avrebbe dei precedenti di aggressioni rimasti sempre sotto controllo.

Andrea Gambardella, responsabile del centro di Zero Branco, ha quindi deciso di riaffidare il ragazzo alla famiglia, venendo però seguito dal personale della struttura per elaborare l’accaduto che gli ha provocato un forte stress.

La disponibilità del centro per psicologa e ragazzo

Sul posto, oltre i soccorsi e gli uomini dell’arma, è giunto anche il sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto, che ha voluto accertarsi di quanto successo. Il primo cittadino ha sottolineato che la struttura è uno dei centri di punta che sta lavorando con un progetto lodevole a sostegno dei giovani con difficoltà.

Ragazzi che, viene sottolineato, sono aiutati e seguiti ogni giorno col massimo impegno da parte di tutto il personale. E capendo che l’episodio potrebbe essere stato provocato da una coincidenza fatale, il responsabile del centro ha deciso di mettersi a completa disposizione del giovane e della psicologa.

“Terra libera tutti è pronta a dare il proprio supporto in primis alla psicologa ferita ma anche al ragazzo nel caso dovesse venire indagato” ha infatti spiegato Andrea Gambardella.