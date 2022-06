Covid, Ricciardi: "Avremo un ottobre terribile". La previsione sull'aumento "pazzesco" dei decessi

Walter Ricciardi, docente di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, è tornato a parlare di Covid-19 al 25esimo Congresso nazionale del sindacato dei medici e dirigenti sanitari Anaao Assomed, in corso a Napoli.

Covid: la previsione di Ricciardi sull'”ottobre terribile”

Come riporta l’agenzia ‘Adnkronos’, Walter Ricciardi ha detto: “Avremo un ottobre terribile, non come quello della prima ondata. Non avremo lockdown, ma avremo un aumento pazzesco della mortalità tra i fragili“.

Il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza ha poi spiegato: “Quando dico fragili, penso a una mortalità degli ultraottantenni che arriveranno a ottobre non vaccinati con la quarta dose e a tutti gli altri fragili”, come ad esempio i trapiantati, “tra cui si sta registrando un aumento del contagio. Questi sono tutti fattori che ci porteranno ad avere non quell’eclatante allarme delle prime ondate, ma a una mortalità in forte aumento”.

Fonte foto: ANSA Walter Ricciardi.

Quanti sono i vaccinati con la quarta dose in Italia

Secondo i dati riportati dal ministero della Salute, alla giornata di martedì 28 giugno 2022, i dati relativi alla seconda dose booster sono i seguenti.

Booster immunocompromessi: 329.751 (41,67% della popolazione immunocompromessa potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale con richiamo da almeno 4 mesi)

2ª dose booster: 882.552 (19,96% della popolazione oggetto di seconda dose booster cha ha ricevuto la dose booster da almeno 4 mesi)

Guariti post 1ª dose booster: 349.628 (7,91% della popolazione potenzialmente oggetto di 2ª dose booster guarita post 1ª dose booster da al massimo 6 mesi)

Totale: 1.232.180 (27,86% della platea 2ª dose booster).

Vaccino Covid, il primo studio sui decessi prevenuti

Uno studio realizzato dall’Imperial College di Londra e recentemente pubblicato su ‘The Lancet Infectious Diseases’ ha valutato per la prima volta i decessi scongiurati direttamente e indirettamente a seguito della vaccinazione contro il Covid-19, indicando che, in assenza della campagna vaccinale, tra la fine del 2020 e tutto il 2021 ci sarebbero stati circa 20 milioni di morti in più a livello globale.

In particolare, secondo quanto emerso nella ricerca, il 79% dei morti (15,5 milioni dei 19,8 milioni totali) è stato scongiurato grazie alla protezione diretta fornita dai vaccini anti Covid. La restante quota di decessi, invece, è stata evitata tramite la cosiddetta protezione indiretta, ossia grazie al fatto che il coronavirus sia circolato meno nella popolazione e grazie al minore peso di pazienti affetti da Covid-19 sui sistemi sanitari.