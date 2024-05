Cosa farà Giorgia Meloni se perderà il referendum sul Premierato: la promessa della leader di FdI

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di una lunga intervista a Rai Tre, Giorgia Meloni, leader di FdI, ha parlato di un eventuale referendum sul Premierato e ha chiarito le sue intenzioni nel caso dovesse perdere, mettendo le mani avanti e prendendo le distanze da quanto fece Renzi, che ha però già dato il suo consiglio alla premier.

L’intervista a Giorgia Meloni

Nella giornata di ieri, domenica 26 maggio 2024, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata ospite a In mezz’ora, programma condotto da Monica Maggioni che va in onda su Rai Tre.

Giorgia Meloni, che recentemente aveva dichiarato di essere la premier che ha avuto meno spazio in Rai (dato rivelatosi non vero), nel corso della sua lunga intervista ha avuto modo di parlare dei più svariati argomenti, dalle alleanze di governo alla situazione in Medio Oriente, dal patto di stabilità al Superbonus.

Il post di Matteo Renzi in risposta alle dichiarazioni di Giorgia Meloni, leader di FdI, in merito al referendum sul Premierato

Si è però parlato anche di un tema sempre caldo, ovvero un eventuale referendum sul Premierato. Argomento delicato sul quale Giorgia Meloni, probabilmente memore di quanto avvenuto a Matteo Renzi, ha preferito mettere le mani avanti.

Il referendum sul Premierato

“Non mi fa paura l’idea del referendum e non lo considererò mai un referendum su di me ma sul futuro del Paese” ha detto la premier, rispondendo alla domanda della conduttrice Maggioni in merito al referendum sul Premierato.

Giorgia Meloni, che sull’argomento aveva recentemente dichiarato “o la va o la spacca”, ha fatto un piccolo passo indietro, provando a non “personalizzare” il tema, cadendo nell’errore di un suo predecessore, Matteo Renzi, che proprio in seguito al fallimento di un referendum presentò le sue dimissioni.

“Mi chiedono se non passa il referendum è un problema: chissene importa – ha detto la Meloni – Sono pronta a dimettermi qualora venisse bocciato il referendum? No. Io arrivo alla fine dei 5 anni e chiederò agli italiani di essere giudicata. Se la riforma non passa gli italiani non l’avranno condivisa. Tutto il resto sono speranze della sinistra”.

Il consiglio di Renzi

Ma sull’argomento è intervenuto proprio Matteo Renzi, che con un post pubblicato sui propri canali social ha voluto dare un “consiglio alla Meloni sul referendum da un esperto della materia”.

“Se Giorgia Meloni perderà il referendum costituzionale dovrà andare a casa. Comunque. Lei sembra confusa – ha detto il leader di Italia Viva – Ieri dice: o la va o la spacca. Oggi dice: se perdo non mi dimetto, chissenefrega. Non è così, cara Presidente”.

“I Referendum su progetti proposti dal Governo portano comunque alle dimissioni del primo ministro, in tutto il mondo. Che il premier voglia o no – ha poi chiarito Renzi – Anche David Cameron nel 2016 disse che non si sarebbe dimesso in caso di sconfitta ma fu costretto a lasciare Downing Street appena furono ufficiali i dati della Brexit”.