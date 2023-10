Contabile accusata di aver rubato migliaia di euro per Rolex e viaggi di lusso: arrestata a Busto Arsizio

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Una contabile è stata arresta a Busto Arsizio per aver rubato soldi alle aziende con le quali lavorava. Con i soldi extra acquistava Rolex e viaggi. Durante l’arresto della donna sono stati sequestrati anche i beni di lusso e le somme di denaro sui conti bancari.

Il furto di denaro

La dipendente di uno studio di commercialisti del Varesotto è stata accusata di aver sottratto oltre 1 milione di euro a due aziende. La contabile gestiva i conti delle due aziende e con bonifici, addebiti e ricariche spostava i soldi nelle proprie tasche.

Lo scorso aprile la donna è stata querelata da uno degli amministratori delle aziende coinvolte, con l’accusa proprio di aver trasferito sui propri conti personali o della madre il denaro rubato.

Fonte foto: Ansa video La Guardia di finanza ha arrestato la contabile che a Busto Arsizio si è “regalata” Rolex e viaggi di lusso con i soldi di due aziende

Le indagini

La Guardia di finanza ha ricostruito le operazioni illecite ed è arrivata all’arresto con prove schiaccianti dei prelievi di denaro dai conti corrente delle due società. Nella nota della Guardia di finanza si legge che l’indagata avrebbe distratto il denaro su carta prepagate a lei intestate.

Secondo quanto scoperto dalle forze dell’ordine, la donna aveva acquistato beni di lusso come gioielli, ma anche diversi viaggi e persino un Rolex con i soldi sottratti. Sono state ricostruite spese per viaggi di un valore di circa 120mila euro, di cui solo 50mila spesi per un viaggio nella Polinesia Francese.

Come sono stati spesi i soldi rubati?

L’inchiesta ha svelato i movimenti del denaro rubato dalla contabile. Risultano sottratti circa 1 milione e 200 mila euro. La somma è stata utilizzata per viaggi e beni di lusso. Oltre ai 120mila euro sopra indicati per svago e divertimenti, la Guardia di finanza al momento dell’arresto ha trovato gioielli e carte prepagate.

Sono state sequestrati gioielli e orologi di lusso, tra i quali rientra anche un Rolex e tutti i conti bancari riconducibili alla contabile.