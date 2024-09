Atterraggio aereo per un topo vivo trovato nel pasto di una passeggera: dirottato volo Oslo-Malaga

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un topo sbuca dal pasto di una passeggera e costringe un aereo partito dalla Norvegia a compiere un atterraggio d’emergenza. La presenza a bordo del piccolo clandestino ha inevitabilmente provocato scompiglio sul volo della compagnia aerea Sas decollato da Oslo e diretto a Malaga.

La testimonianza

Il singolare episodio è avvenuto nella giornata di mercoledì 18 settembre su un aereo della Scandinavian Airlines System, che per questioni di sicurezza è stato dirottato verso l’aeroporto di Copenaghen per l’atterraggio d’emergenza.

“Che ci crediate o no. Una signora accanto a me… ha aperto il suo cibo e ne è saltato fuori un topo“, ha scritto uno dei passeggeri a bordo del volo, Jarle Borrestad, che sul suo profilo Facebook ha riportato la sua testimonianza a corredo di una fotografia, nella quale appare comunque sorridente accanto a due donne anche loro allegre, almeno in apparenza.

Il comunicato della Sas

Atterrati in Danimarca, i viaggiatori sono stati trasferiti su un altro volo per proseguire con un po’ di ritardo, ma regolarmente, la rotta in direzione Malaga.

“Secondo le nostre procedure, c’è stato uno scambio di aerei per un’ispezione” del velivolo, ha spiegato il portavoce della compagnia aerea Sas in Norvegia, Oystein Schmidt. “Questo è qualcosa che accade molto raramente”, ha tenuto a precisare.

“Abbiamo stabilito procedure per tali situazioni, che includono anche una revisione con i nostri fornitori per garantire che ciò non accada di nuovo“, ha detto ancora Schmidt.

Il precedente

L’episodio sul volo Oslo-Malaga non è però il primo contrattempo su un aereo di linea che vede protagonista un roditore.

Come ricordato dal quotidiano inglese Guardian, nel 2017, dopo che a bordo fu avvistato un topo, un volo della British Airways diretto a San Francisco non poté decollare dall’aeroporto di Heathrow.

Prima di decidere di trasferire i passeggeri su un aereo sostitutivo, l’inconveniente causò un ritardo di quattro ore, che si stima essere costato alla compagnia inglese circa 250mila euro.