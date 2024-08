Forte turbolenza in aereo e atterraggio d'emergenza a Roma Fiumicino: 2 feriti sul volo da Corfù a Londra

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Una forte turbolenza ha costretto un aereo EasyJet ad un atterraggio di emergenza a Roma Fiumicino: l’evento ha causato due feriti. Si indaga sull’incidente, che ha interessato un volo diretto da Corfù verso Londra, e che si è svolto lo scorso 19 agosto.

Turbolenza aereo Corfù – Londra: feriti due membri dell’equipaggio

Decollato alle ore 12.44 del 19 agosto, il volo 8210 di EasyJet che trasportava 181 persone (di cui 6 erano membri dell’equipaggio) è stato costretto ad un atterraggio di emergenza.

L’Airbus A320 ha incontrato una forte turbolenza intorno alle 13, mentre sorvolava il nostro Paese.

Il violento sbalzo dell’aereo ha purtroppo causato due feriti tra gli assistenti di volo, che al momento non avevano le cinture allacciate, in quanto erano in corso le operazioni di servizio ristoro per i passeggeri.

Atterraggio d’emergenza a Roma Fiumicino

La turbolenza ed il conseguente ferimento dei due membri dell’equipaggio hanno convinto i piloti ad effettuare un atterraggio d’emergenza.

Per questo, l’aereo partito da Corfù non ha raggiunto Londra, ma è atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino. In questo modo, il personale ferito ha potuto ricevere le cure mediche adeguate.

I passeggeri, invece, sono stati trasferiti su un secondo aereo, che ha consentito loro di proseguire il viaggio e di raggiungere Londra.

L’indagine sull’incidente

Dato che si sono svolti all’interno dello spazio aereo italiano, sugli eventi indaga attualmente l’ANSV, L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo.

L’indagine è ancora in corso, ma l’ANSV ha già classificato la vicenda dell’aereo EasyJet Corfù – Londra come un incidente. Le lesioni riportate dai due assistenti di volo sono subito apparse abbastanza gravi, tanto da poter classificare l’evento con questo termine.

Non è ancora chiaro se la turbolenza che ha causato il ferimento dei due membri dell’equipaggio sia stata improvvisa, o se l’evento è stato segnalato dai radar.

Inoltre, al momento non è stato chiarito perché i piloti, nonostante al momento della turbolenza si trovassero vicini agli aeroporti di Bari e Brindisi, abbiano optato per l’atterraggio a Roma.

Non è raro che le turbolenze causino problemi durante i voli. Ricordiamo, ad esempio, che solo pochi mesi fa una forte turbolenza sul volo Londra-Singapore causò un morto e più di 50 feriti.