Bambino in ospedale a Lecce per crisi respiratoria e dimesso con fratture alle ginocchia: presentata denuncia

Un bambino di soli 9 anni, giunto all’ospedale di Lecce a causa di una grave crisi respiratoria, è stato dimesso con varie fratture, di cui ad oggi non è ancora stata accertata l’origine. I genitori hanno deciso di sporgere denuncia: non per ottenere risarcimenti economici, ma per avere giustizia ed evitare che un evento simile possa nuovamente verificarsi ai danni di altri piccoli. Ecco cos’è accaduto, secondo la ricostruzione fornita dai genitori.

Lecce, bambino ricoverato per crisi respiratoria: il racconto dei genitori

I fatti hanno inizio il 19 agosto. Il piccolo, dopo un ricovero in codice rosso a Gallipoli, è stato successivamente trasferito all’ospedale di Lecce per una crisi respiratoria.

Il bambino, affetto da una grave patologia e non capace di parlare o di muoversi, è stato ricoverato in Rianimazione. Stando ai racconti dei genitori, dopo pochi giorni dal ricovero, la coppia avrebbe notato che il bambino presentava dei gonfiori alle gambe, alle ginocchia e al bacino.

Fonte foto: iStock

I fatti si sono volti a Lecce (foto di repertorio)

I genitori del piccolo raccontano quindi di aver allertato i medici, i quali avrebbero però risposto evasivamente. Secondo i sanitari, i gonfiori erano da ricondurre al fatto che il piccolo fosse allettato.

La dimissione: doppia frattura

Tuttavia, la verità sui gonfiori presentati dal bambino sarebbe emersa solamente il 28 agosto. Al momento delle dimissioni, il bambino è stato trasferito nel reparto di Pediatria.

Qui, grazie ad una radiografia, è stato possibile segnalare una frattura doppia alle ginocchia.

La denuncia contro ignoti

Dopo aver appreso che il loro bambino, entrato all’ospedale di Lecce per una crisi respiratoria, sarebbe stato dimesso con fratture inspiegabili, i genitori hanno deciso di sporgere denuncia.

Non per aver un risarcimento, stando alle loro parole, ma per cercare giustizia.

La coppia è assistita dall’avvocato Roberto Stanislao: il contenuto della denuncia, sporta contro ignoti, parla di lesioni personali. Viene inoltre segnalata anche la mancata sostituzione della cannula, applicata al bambino dopo la tracheostomia.

Cannula che sarebbe stata sostituita non durante il ricovero, ma dopo il ritorno a casa del bambino.