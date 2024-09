Miss Italia 2024, in finale niente costumi da bagno ma solo camicie bianche: quando va in onda e dove vederla

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Nella finale di Miss Italia 2024 ci sarà una piccola grande rivoluzione: le 15 concorrenti rimaste in gara non indosseranno il tradizionale costume da bagno intero, ma delle camicie bianche. Ecco come seguire l’evento.

La serata finale di Miss Italia 2024

A presiedere la giuria della finale dell’85ª edizione di Miss Italia c’è Martina Colombari, Miss Italia nel 1991 a 16 anni incoronata da Alain Delon. Conduce la serata Andrea Dainetti.

In giuria anche l’attore Giampaolo Morelli e la modella influencer Soleil Sorge. La direzione è affidata ad Alessandro Lucente e Simone Di Maria. Patron dell’evento, Patrizia Mirigliani.

La giornata si aprirà con la conferenza stampa di presentazione dei giurati alle 15:00 a Villa Bonaparte di Porto San Giorgio in provincia di Fermo nelle Marche.

Dove vedere la diretta

L’evento avrà luogo presso il teatro comunale di Porto San Giorgio. La diretta della finalissima sarà trasmessa in streaming alle 20:00 di domenica 22 settembre su YouTube sul canale ufficiale di Miss Italia (youtube.com/missitalia).

Chi sono le finaliste

Delle 220 ragazze iniziali ne sono rimaste 40 nelle prefinali e 15 nella finale. Le aspiranti Miss Italia sono:

Giulia Caramel – Miss Veneto;

Ofelia Passaponti – Miss Toscana;

Angela De Filippo – Miss Campania;

Nicoletta Pentrelli – Miss Puglia;

Elena Dibattista – Miss Sicilia;

Mariama Diop – Miss Framesi Lombardia;

Nicole Vioto – Miss Eleganza Veneto;

Denise Uguccioni – Miss Rocchetta Bellezza Liguria;

Laura Romersi – Miss Eleganza Emilia Romagna;

Caterina Vincenti – Miss Rocchetta Bellezza Lombardia;

Beatrice Mazzoni – Miss Roma;

Matilde Gonfiantini – Miss Eleganza Toscana;

Irene Boschi – Miss Sorriso Marche;

Beatrice Scintu – Miss Cinema Roma;

Elisa Armosini – Miss Sorriso Sardegna.

Come funziona la finale

Delle 15 finaliste ne verranno scremate 8 con una prima selezione. Poi una successiva selezione ridurrà le finaliste a 5. Poi ne resteranno 3, che si contenderanno lo scettro di Miss Italia 2024.

Durante la serata è prevista la partecipazione sul palco di Andrea, un ragazzo di 19 anni con disturbo dello spettro autistico. Andrea lancerà un messaggio sull’inclusione.